Arraiz «no se ve» en la lista del PSOE pese a que Hermoso dice que «no sobra nadie»

Pablo Hermoso de Mendoza y Beatriz Arraiz, la noche del domingo, una vez conocido el resultado de las primarias. / Miguel Herreros «Tenemos que hablar», coincidían ayer tanto el ya candidato a la Alcaldía como la portavoz del grupo municipal socialista

Elegido candidato, toca hacer la lista... a su debido tiempo, sí, pero ayer todas las preguntas apuntaban en la misma dirección. «Tenemos que hablar», coincidían en señalar tanto Pablo Hermoso de Mendoza como Beatriz Arraiz. El ya 'número 1' a la Alcaldía de Logroño y la actual portavoz del grupo municipal digerían lo sucedido y se posicionaban de cara a lo que está por venir.

«Se abre un período de reflexión sobre lo que ya pasó, y una vez comprendido, asimilado y asentado, toca ponerse trabajar en cómo conformar el mejor equipo posible para ganar las próximas elecciones... Será una labor colectiva, de forma conjunta. Soy uno más, no más que nadie, llamado a liderar un proyecto alternativo que genere la ilusión y la esperanza que la gente espera. No sobra nadie... estamos aquí para sumar», explicaba Hermoso de Mendoza a Diario La RIOJA, quien añadía que ahora toca «aunar voluntades» para que el PSOE gane las elecciones de mayo.

Antes, Arraiz confirmaba también a este periódico que acabará el mandato como portavoz del principal grupo de la oposición «tal y como es su obligación» y que se mantendrá como secretaria general de los socialistas logroñeses, para lo que fue elegida hace ahora un año. Sobre el futuro, el partido dirá. «A día de hoy no tengo intención de ir en la lista, ni me lo he planteado. El partido debe decidir y Pablo, como candidato, tendrá cosas que decir. Yo no soy quien para decir nada: ni voy a pedir que se me integre ni considero que deba estar», manifestaba la hasta ahora líder. «Hoy por hoy me veo fuera de ser incluida en una lista. ¿Para siempre? No lo sé», concluía.

Que Arraiz «se vea fuera» de la lista electoral del PSOE al Ayuntamiento de Logroño y que Hermoso de Mendoza diga que «no sobra nadie» en un proyecto que aspira a lograr una mayoría social suficiente que alcance los 30.000 apoyos -léase votos- no van más allá de unas declaraciones del día después de unas primarias que, de momento, dejan al PSOE con un candidato sin presencia real en el Consistorio. Sus protagonistas, en cualquier caso, son conscientes de ello y están a la espera de organizar la estrategia a seguir en seis meses en los que Hermoso debe darse a conocer. «Creo que el protagonismo externo debe ser de Pablo, él es el candidato y debe tener esa proyección de cara al futuro», cree Arraiz, quien en relación a las primarias abiertas cree que ha habido incidencias, por decenas, y que debe revisarse un proceso «manifiestamente mejorable».

Hermoso de Mendoza, por su parte, ve «muy positivo» que 1.290 personas votasen y ve en «tan alta participación» el evidente deseo de que el PSOE «sea un partido conectado con la sociedad». «Así se dijo en el 39° Congreso Federal, donde se vio la necesidad de volver a conectar con sectores como los jóvenes, los profesionales liberales, todos aquellos creadores de riqueza en su múltiples ámbitos: educativo, social, cultural...», insistía ayer el cabeza de lista. «El reto es que ese movimiento de ilusión lo llevemos barrio a barrio, calle a calle, al conjunto de la ciudadanía que quiere un Logroño mejor. Quiero que el PSOE vuelva a ser central. La división es pasada, es tiempo de volver a juntarnos», afirmó.