'El Árbol de los Sueños' de CaixaBank permitirá cumplir los deseos navideños de 160 niños vulnerables en La Rioja

Los clientes pueden recoger cartas en las oficinas y entregar los regalos antes del 12 de diciembre

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:06

CaixaBank ha puesto en marcha en La Rioja la octava edición de El Árbol de los Sueños, una campaña solidaria que canaliza regalos navideños para 160 niños en situación de vulnerabilidad. Los clientes pueden recoger en las oficinas las cartas de los menores, adquirir el regalo solicitado —de hasta 50 euros— y entregarlo antes del 12 de diciembre para que llegue a tiempo estas fiestas.

El programa cuenta con la participación de 19 oficinas de CaixaBank en la región, tres entidades sociales y dos empresas colaboradoras. En España, la iniciativa atiende este año más de 34.000 cartas, superando un nuevo récord de participación desde su creación en 2018

La Acción Social de CaixaBank subraya la importancia de esta campaña, que contribuye a que miles de niños reciban su único regalo navideño gracias a la colaboración entre oficinas, clientes y entidades sociales

