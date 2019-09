La apuesta por la red pública, en el punto de mira del nuevo curso L.J.R. LOGROÑO. Domingo, 1 septiembre 2019, 13:16

Ni cien días ni un mes ni, casi, una semana. El consejero con más tareas pendientes (si bien el equipo saliente ha dejado todo atado para que la transición no afecte a los alumnos) es Luis Cacho, que este viernes, en plena mudanza a 'La Bene' verá cómo la maquinaria educativa, uno de los mastodontes de la administración regional, echa a andar con el nuevo curso.

Nuevo consejero y, también, nuevos principios políticos. El acuerdo de gobernabilidad suscrito entre el PSOE, IU y Podemos recoge una clara preferencia por los centros públicos frente a los concertados y prevé una progresiva reducción de los conciertos siempre vinculada a las necesidades del sistema educativo regional.

Dos son los puntos que trazan ese escenario de futuro en el acuerdo programático: uno enfocado hacia el colegio Alcaste (si bien el centro no es citado literalmente) y otro hacia el conjunto de la red concertada. Literalmente, el pacto apunta que «aquellos centros sostenidos con fondos públicos que no cumplan con la función social para las que son financiados, centros que segregan a los alumnos por condición de sexo y centros que no escolarizan a alumnado socioeconómicamente desfavorecido, perderán el concierto educativo». Un principio general cuya articulación deberá concretarse en los próximos meses.

En la misma línea, y ante la realidad demográfica de los últimos cursos -el descenso de alumnos que acceden al sistema educativo es constante-, el pacto prevé que «en el supuesto de que fuera necesario suprimir unidades» las primeras en desaparecer serán las de los centros concertados.