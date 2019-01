El PP apuesta por la continuidad y sitúa a Ceniceros y Gamarra como cabezas de cartel María Martín, Cuca Gamarra, Pablo Casado, José Ignacio Ceniceros y Javier Maroto se dirigen al acto en que se anunciaron las candidaturas del PP para las elecciones de mayo. :: juan marín La alcaldesa de Logroño, que se comprometió a no repetir en el cargo para lograr su investidura, optará a su tercer mandato LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Sábado, 5 enero 2019, 00:10

«Los candidatos del PP los elige el PP», dijo Ceniceros en una reciente entrevista publicada por Diario LA RIOJA tras ser cuestionado por la lista electoral al Ayuntamiento de Logroño. Y el Partido Popular escenificó en la mañana de ayer la presentación de sus dos cabezas de cartel para las elecciones autonómicas y locales del próximo mes de mayo. La de Ceniceros era más que evidente; quizá la de Cuca Gamarra también, pero quien más quien menos recordaba que si hace cuatro años retuvo la vara de mando de Logroño fue gracias a Ciudadanos y a un pacto de investidura en el que estaba recogida su fecha de caducidad como primera edil: no más de dos legislaturas. Y el que ahora agoniza es su segundo mandato. Papel mojado pues. Cuca Gamarra optará a su tercer mandato en la capital riojana. Una decisión 'salomónica' impuesta por Casado que lejos de calmar las aguas aviva las críticas. Sobre todo en los corrillos de los afines a Ceniceros. Tanto que el principal 'damnificado' llegó tarde, con rostro circunspecto y despojado de la euforia compartida por parte del auditorio.

Dijo la alcaldesa y candidata que había dormido poco. Cosa de los nervios, justificó ante su gente antes de dar paso a la escenificación de una reconciliación. Gamarra se entregó a Ceniceros y se deshizo en halagos hacia el presidente autonómico con tanta efusividad como reiteración. Incluso llegó a recordar aquella llamada que le hizo cuando era universitaria para invitarle a ser suplente en unas listas autonómicas. 20 años tenía, aseguró. «Te entrego mi lealtad y mi compromiso para trabajar juntos y llenar las urnas de votos», le dijo ayer al presidente del PP en La Rioja.

También recibió Gamarra los parabienes de Pablo Casado, presidente nacional del PP, que en el repaso que hizo de los miembros del PP riojano que forman parte de su equipo en Madrid (Diego Bengoa, María Martín y Conrado Escobar además de los dos candidatos), le agradeció que «asuma el reto de revalidar la confianza de los logroñeses» y recordó el papel «muy importante» que juega en la formación al frente de la Vicesecretaría de Política Social.

En su intervención, la alcaldesa aseguró que «para una logroñesa, estar al frente del Ayuntamiento es lo máximo que se puede pedir. Es un honor y el reto es ganar las elecciones con el Partido Popular en Logroño y en La Rioja». Para ello, defendió, no le faltan ganas y acumula en la mochila «la experiencia» acumulada en los últimos años. Y sobre la mesa puso sus avales: «El PP ha transformado a fondo esta ciudad, le ha hecho ser ambiciosa, crecer, ser astuta, audaz y buscar siempre lo mejor. Empezamos el inicio de una etapa electoral que va a ser dura, pero tenemos avales y garantías».

No habló de Ciudadanos ni del pacto de investidura, pero sí dijo que «no son necesarias las copias. Lo que buscan los ciudadanos son los originales. No elegirán ni copias ni al PSOE que celebra la Navidad con Otegui ni a populistas». Eso sí, en un momento dado le traicionó el subconsciente: «Somos el gran partido que va a liderar una oposición...». Rectificó rápido. Quizá pensaba en Julián San Martín, que ya le adelantó que si se presentaba no contara en ningún caso con el apoyo de Ciudadanos.

Ceniceros recogió los elogios lanzados por su candidata y apeló «a la unidad del partido» que debe pivotar en torno a los valores, dijo, que son inherentes a su formación: «Libertad, solidaridad con todos, con las familias, la igualdad y la defensa de los intereses constitucionales». En un discurso con mayor carga nacional, Ceniceros recordó las «turbulencias» del independentismo, el papel que debe jugar su formación ante la «manifiesta insolidaridad de algunas comunidades autónomas» y la necesidad de que «se cumplan los principios de igualdad y solidaridad entre los territorios».

«Ahora hay un desgobierno socialista que no gobierna, que es cautivo del populismo y del independentismo y al que le vamos a seguir exigiendo responsabilidades. No nos valen anuncios ni palabras. Queremos hechos, queremos máquinas trabajando», exigió Ceniceros, un político, dijo Casado, que «siempre está haciendo pueblos. Cuando le llamo o está en un funeral, o en una feria, o visitando a quien tiene un problema...».

También acusó Ceniceros al Gobierno de Pedro Sánchez de «no invertir un euro en La Rioja en siete meses» y recordó los compromisos con la región; la Ronda Sur de Logroño, la reforma del IES Sagasta y el corredor de alta velocidad. «Somos el espejo en el que muchas comunidades se miran», presumió Ceniceros en referencia a la evolución del desempleo, los servicios sociales, la sanidad y la educación, antes de empezar a ponerse deberes: los retos de la internacionalización, la digitalización y el demográfico, entre otros. «Necesitamos el apoyo de todos. Las elecciones no las gana ni Cuca ni Ceniceros, las gana el PP».