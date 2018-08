«No apoyé a Soraya contra nadie» Jueves, 2 agosto 2018, 23:27

Cuca Gamarra contestaba exultante al teléfono, recién conocido su nombramiento en la cúpula del PP nacional. Una designación que llega después de un largo año de tropezones en la vida interna, luego de su derrota en el congreso regional y de que su favorita, Soraya Sáenz de Santamaría, corriera una suerte parecida el pasado sábado. «Yo no la apoyé contra nadie», enfatizaba ayer la alcaldesa de Logroño, ya como nueva vicesecretaria de su partido, responsable de participación social. «Y los hechos han hablado por sí mismos», añadía, en alusión a las buenas relaciones que mantiene desde antaño con el nuevo presidente del PP, a quien llama por su nombre de pila. «Conozco a Pablo desde hace años, desde que yo presidía Nuevas Generaciones en La Rioja. Y desde entonces nos hemos apoyado mutuamente». «Siempre que lo he necesitado, me ha respaldado. Y al revés, también», proseguía, antes de descartar que su nombramiento suponga desligarse de su cargo en Logroño. «Seguir de alcaldesa era la condición para aceptar este puesto», aseguró. «Mi prioridad seguirá siendo Logroño y los logroñeses», agregaba, luego de advertir que se había apresurado a felicitar a Conrado Escobar: «Es muy positivo que la gente del PP de La Rioja tenga cargos en Madrid».