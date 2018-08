Aplazadas por falta de acuerdo las negociaciones de la función pública Imagen de la reunión de ayer, de nuevo sin acuerdo. :: Miguel Herreros Los sindicatos no aceptan una nueva oferta más «flexible» de aplicación gradual de las 35 horas que propuso ayer el Ejecutivo regional A. GIL LOGROÑO. Jueves, 2 agosto 2018, 23:25

No quedan rotas las negociaciones pero sí aplazadas. Será, probablemente, a partir de la tercera semana de agosto cuando el Gobierno regional vuelva a convocar a las centrales sindicales para renegociar la devolución de las condiciones laborales anteriores al 2010 al colectivo de empleados públicos.

Tal y como informó ayer Diario LA RIOJA, el desacuerdo se centra únicamente en la exigencia sindical de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales (18 para los docentes) a partir del 1 de enero del 2019, mientras que el Gobierno insiste en que sea recupere de forma progresiva para evitar un impacto de 13 millones de euros en los Presupuestos del año próximo.

El Ejecutivo, que había llegado a proponer el pasado miércoles 36,5 horas en el 2019 y 35 a partir del 1 de enero del 2020, se mostró ayer abierto a «flexibilizar» incluso más la propuesta para el 2019, pero insistió en que no aceptaría la aplicación inmediata de las 35 horas.

Así las cosas, no hubo acuerdo, aunque el resto de aspectos que se están negociando, como el pago completo de las bajas médicas, la equiparación progresiva de las bajas de paternidad con maternidad e incluso el calendario para poner en marcha la oferta pública de empleo y el reconocimiento de la carrera profesional, están prácticamente cerrados.

De hecho, UGT propuso cerrar el acuerdo en todos los puntos enumerados y dejar únicamente la jornada pendiente, a lo que no accedieron ni el Gobierno ni las otras centrales sindicales. «Somos cinco organizaciones las que estamos en la negociación -explicó Fernando Domínguez, representante del sindicato al término del encuentro- y no se ha querido apoyar nuestra planteamiento, así que se ha decidido dar algo más de tiempo para estudiar la propuesta del Gobierno y que éste concrete esa nueva oferta de 'flexibilización' para la aplicación de las 35 horas». «Aunque algunos ahora [en referencia al encierro del CSIF] han decidido montar el 'circo', UGT no firmó en su momento la ampliación de jornada y nosotros somos partidarios de que se aplique cuanto antes y para todos los empleados públicos». Por su parte, CCOO advirtió de que convocará huelga en el Seris si este colectivo es «marginado en la recuperación de sus derechos laborales», mientras que el STAR anunció ayer también paros para octubre si no hay acuerdo.