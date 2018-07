Luz apagada, ciclista en peligro 00:21 Ciclistas pasando al lado de una señal en la carretera de Alberite a Albelda. :: díaz uriel Las señales de aviso de ciclistas siguen sin funcionar correctamente 9 meses después | Tráfico inicia la sustitución de los dispositivos, que se hará con un nuevo modelo «sin que suponga sobrecoste», tras haber invertido 55.000 euros DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 25 julio 2018, 20:31

La Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja cambiará las señales de advertencia de presencia de ciclistas en las carreteras. En octubre del 2017 colocó dieciséis señales en un «proyecto pionero y piloto, en conjunto con el Gobierno de La Rioja, para proteger al vulnerable colectivo ciclista», recuerda la jefa de Tráfico de La Rioja, Beatriz Zúñiga. Primero las nevadas de diciembre inhabilitaron los sensores de las señales y, después, el vandalismo destruyó dos de ellas.

Nueve meses después de su colocación, las señales no han llegado a funcionar con regularidad. De hecho, tal y como ha podido comprobar Diario LA RIOJA una vez más, estas no funcionan, no señalan como deberían el paso de ciclistas. Es más, su defectuoso funcionamiento podría resultar contraproducente, puesto que la señal debería iluminarse cuando pasa un ciclista y, al no hacerlo, transmite el mensaje contrario de que no hay ciclistas. No obstante, Tráfico no plantea eliminarlas ni siquiera temporalmente: «Valoramos que advierten, aunque estén apagadas, que se circula por una vía frecuentada por ciclistas».

Lo que sí hará Tráfico es cambiar las señales, una vez comprobado que las colocadas originalmente no funcionan correctamente. «Hemos seguido trabajando y se han realizado cambios tecnológicos. En las dos señales que se destruyeron por actos vandálicos, situadas en las carreteras LR-250 (Ribafrecha) y LR-111 (Valgañón), se han cambiado las baterías y el 'hardware' y hemos comprobado que así funcionan mejor», informa Zúñiga. Una vez asegurado que la nueva versión es más eficaz, se cambiarán las otras catorce señales colocadas en las carreteras LR-111, LR-250, LR-254 y LR-255.

«Nos está costando perfeccionarlo, no está siendo tan rápido, ya que deseamos que funcione al cien por cien» Beatriz Zúñiga Jefa Provincial de Tráfico

La Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja invirtió 55.000 euros en este proyecto, y las reparaciones, mantenimiento y modificaciones no han supuesto un sobrecoste, según informó Beatriz Zúñiga. «Nos está costando perfeccionarlo, no está siendo tan rápido, como deseábamos que funcione al 100%, pero se está mejorando», reconoce la jefa de Tráfico. Además, señala que otras comunidades como Islas Baleares y Castilla y León se han interesado por el proyecto y ya han comenzado a instalar señales similares en sus carreteras.

El Gobierno de La Rioja dirige toda la responsabilidad a la Dirección General de Tráfico, entidad con la que, eso sí, reconoce colaborar «facilitando la colocación de las señales en la red autonómica de carreteras».

