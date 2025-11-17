ANPE, STAR y CC OO, entre la cautela y el rechazo ante un modelo que «no será sinónimo de aumentar la calidad»

El Ministerio de Educación y los sindicatos de enseñanza abordan profundos cambios en la docencia, que contemplan desde la reducción del horario lectivo hasta un ... nuevo sistema de oposiciones. Toda una reforma en la que la duración tanto de máster de Profesorado como del grado de Infantil y Primaria son sólo un paso más. Es por eso, que desde ANPE-Rioja, su presidente, Gustavo Navas, prefiere ser cauto a la hora de valorar estos dos aspectos, al menos «hasta que no tengamos una propuesta seria y una hoja de ruta».

En principio, explica, los decanos de las facultades de Educación trasladarán su planteamiento al Ministerio «que hará caso o no», y después se debatirá en la mesa de negociación y «es allí donde diremos sí o no. No se puede opinar de una cosa puntual sobre todo el sistema de acceso a la función docente».

Desde STAR, su secretario del sector de Educación, David Calvo, recuerda que en 2009 se produjo un primer cambio cuando se adaptaron las titulaciones al plan Bolonia y, aunque reconoce que es necesaria una revisión del modelo actual, «aumentar el tiempo no será sinónimo de aumentar la calidad». Preocupa que elevar la duración de estos estudios sea una traba económica para muchos alumnos y sus familias, que no van a poder permitirse un año más de estudios. «Parece que la educación se está convirtiendo en un sistema de pago en el que para nada estamos de acuerdo».

Magisterio «ya pasó de tres a cuatro años» y el máster habilitantes, «de tres meses cuando era el CAP a un año», y que ahora en vez de un año sean dos y el grado sean cinco «no le vemos ningún sentido» si no hay una verdadera revisión y estudio previo de lo que puede estar pasando. «Si a los antiguos diplomados con tres años ya se les veía con la capacidad suficiente para ejercer su función como docentes, ¿por qué con un cuarto año no se ha alcanzado una mejoría y encima están intentando introducir un quinto?». El problema real, a su juicio, es que «al final no se lo va a poder permitir todo el mundo».

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO de La Rioja, Pedro Antolín, anuncia que rechazarán cualquier cambio de modelo que no venga acompañado de «muchísimas plazas públicas», «que ese derecho a la educación en Magisterio y en el máster se haga desde lo público, que asegure a toda la sociedad que pueda acceder a este tipo de estudios, es decir, más plazas públicas y más recursos para implantar esta enseñanza en la UR».

Cuando presenten la propuesta, el representante de Comisiones asegura que la estudiarán en profundidad porque «no se puede implantar este tipo de enseñanzas aumentando la privatización para que, teniendo en cuenta el alto precio de las matrículas de la enseñanza universitaria privada, no puedan acceder las personas más desfavorecidas de la sociedad».