Edificio Luis Vives de la Universidad de La Rioja. Juan Marín

ANPE, STAR y CC OO, entre la cautela y el rechazo ante un modelo que «no será sinónimo de aumentar la calidad»

Dos de los tres sindicatos temen que aumentar la duración de los estudios sea una traba económica para las familias

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

El Ministerio de Educación y los sindicatos de enseñanza abordan profundos cambios en la docencia, que contemplan desde la reducción del horario lectivo hasta un ... nuevo sistema de oposiciones. Toda una reforma en la que la duración tanto de máster de Profesorado como del grado de Infantil y Primaria son sólo un paso más. Es por eso, que desde ANPE-Rioja, su presidente, Gustavo Navas, prefiere ser cauto a la hora de valorar estos dos aspectos, al menos «hasta que no tengamos una propuesta seria y una hoja de ruta».

