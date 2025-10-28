LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Peche

ARPA cumple 40 años de velar por la «integración social» de personas con autismo en Logroño

La asociación ha celebrado sus cuatro décadas de actividad con un acto en el Parlamento regional

La Rioja

Martes, 28 de octubre 2025, 22:18

La presidenta de la asociación ARPA Autismo Rioja, Esperanza García, ha afirmado este martes que esta entidad cumple 40 años de velar por «una mejora calidad de vida y la integración social» de las personas con el trastorno del espectro autista (TEA).

García ha intervenido en el acto celebrado en el Parlamento riojano por el 40 aniversario de la asociación, en el que también han participado los presidentes del Gobierno autonómico, Gonzalo Capellán; y de la Cámara regional, Marta Fernández Cornago.

La presidenta de ARPA ha indicado que esta entidad nació en 1985 gracias a la colaboración de familias con hijos con autismo para aportar «más normalidad» y visibilizar sus vidas.

Miguel Peche

En este camino, ha dicho, hay que agradecer a las administraciones públicas que les hayan acompañado; así como a todos los profesionales que han pasado por ARPA y continúan, dado que «el trabajo es duro y triste a veces, pero gratificante en otras».

ARPA «se hace cada vez más grande», con servicios como apoyo psicológico y terapeutas, a lo que se suma «un piso en el que pueden ser autónomos y un centro ocupacional con una tienda en la que ponen toda su ilusión», llamada 'Purpurina', ha proseguido.

«Cada diseño para la tienda es una ilusión de uno de nuestros niños y no es solo el trabajo que hacen, es todo lo que viene por detrás y 'Purpurina' es el resultado de mucho trabajo, ilusión y esfuerzo de tantas personas».

Por su parte, la presidenta del Parlamento riojano ha recalcado que esta asociación fue declarada de utilidad pública en 2001 y realiza la función de «mano amiga que acompaña con absoluta entrega».

Ha señalado que «está claro que queda trabajo por hacer, la tarea sigue abierta y es importante conocer que, aunque compartan diagnóstico, cada personas es única y con sus propias capacidades».

En La Rioja, ha proseguido, más de 300 familias conviven con el autismo, todas ellas con una realidad común, y ha destacado «la importancia de la detección temprana del TEA para acceder rápidamente a los apoyos necesarios, lo que marca una diferencia fundamental».

