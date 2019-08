Andreu, propuesta oficialmente como candidata Concha Andreu, durante su primer debate de investidura / Juan Marín Los portavoces pasan por la preceptiva ronda de contactos con el prsidente del Parlamento LA RIOJA Logroño Jueves, 22 agosto 2019, 14:56

La socialista Concha Andreu ha sido propuesta este jueves como candidata a presidir el Gobierno de La Rioja, para lo que contará con los apoyos de su partido, de Podemos-Equo e IU, sin el voto favorable de PP y Ciudadanos.

El presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García (PSOE), se ha reunido con los portavoces de los grupos de la Cámara para informarles de la convocatoria, los próximos días 26 y 27, del debate de investidura de Andreu, quien será la primera mujer en presidir un Ejecutivo riojano y pondrá fin a 24 años de gobiernos populares.

La toma de posesión de la candidata socialista se celebrará el jueves 29 de agosto, mes y medio después del primer debate de investidura, en el que la diputada de Podemos, Raquel Romero, no apoyó a Andreu, por lo que La Rioja es la única comunidad que queda sin formar Gobierno desde las elecciones autonómicas de mayo.

El PSOE e IU, el pasado mes de julio, firmaron un acuerdo programático, en el que se ha basado el documento que suscribieron ayer junto a Podemos-Equo, que permitirá formar un gobierno «de izquierdas y progresista», en el que la formación morada será responsable de la Consejería de Participación Ciudadana, Derechos Humanos y Cooperación, una de las nueve que prevé Andreu en su Ejecutivo.

Tras la reunión con el presidente del Parlamento regional, el portavoz socialista, Raúl Díaz, en declaraciones a los periodistas, ha insistido en que aún queda mucho por «trabajar», para lo que ha dicho que están todos «dispuestos a consolidar esa estabilidad institucional que los riojanos se merecen y necesitan».

«Después de 24 años de gestión del PP, hay mucha información que el Gobierno de La Rioja ha ocultado a la oposición y, a pesar de las leyes de transparencia, ha costado mucho acceder a los expedientes de contratación», ha puntualizado, sobre todo en el área de sanidad.

Su homólogo del PP, Jesús Ángel Garrido, ha incidido en que su partido no apoyará al «tripartito de la extrema izquierda, formado por los populistas de Podemos, los comunistas de IU y por la parte más extremista y radical del PSOE».

Por ello, ha rechazado un Gobierno «inestable», que se caracterizará por su «radicalidad», ya que se sustituirán «exitosas» medidas puestas en marcha por Gobiernos populares en los últimos años «por su sectarismo».

Por su parte, Henar Moreno, diputada de IU y actual portavoz del Grupo Mixto, del que también forma parte la parlamentaria de Podemos, Raquel Romero, ha afirmado que estará muy «vigilante» en el cumplimiento del acuerdo suscrito, ya que «si al PSOE no se le presiona, se olvida de la parte obrera de su nombre».

«Esta es una de las razones por las que no hemos querido ser partícipes de su Gobierno», ha indicado Moreno, para quien si el PSOE no hubiera requerido del voto de IU para la investidura de Andreu, no hubiera habido una apuesta tan nítida y tan clara por lo público como aparece reflejado en el programa de Gobierno.

Raquel Romero, cuyo partido gestionará la Consejería de Participación, Derechos Humanos y Cooperación, se ha referido a que el pleno de investidura es un trámite «necesario» para «dar paso a un Gobierno progresista, de coalición y de izquierdas», en el que se «echará» al PP del Ejecutivo regional después de 24 años.

Ha recordado que la formación morada nació para que «la democracia salga de las instituciones y vaya a las calles» y, para ello, «la ciudadanía tiene que tener más control sobre el Gobierno, más participación y más voz», algo que fomentará esta Consejería.

Ciudadanos, según su portavoz, Pablo Baena, defenderá los intereses de los riojanos frente al «sablazo» del PSOE y de sus socios «radicalizados» -Podemos e IU- y las políticas «regresivas» que pondrán en marcha en La Rioja.

Ha lamentado que se conformará un Gobierno «inestable», «a cualquier precio», del PSOE, con sus socios de Podemos-Equo y los comunistas, lo que no supone «una buena noticia» para La Rioja.

Salvo sorpresa, Andreu será investida presidenta de La Rioja el próximo día 27 con los 15 votos del PSOE, el de Moreno y el de Romero; mientras que se opondrán los 12 del PP y los 4 de Ciudadanos.