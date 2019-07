Andreu optará el lunes a ser investida presidenta para un gobierno en solitario Concha Andreu conversa con el presidente del Parlamento antes de anunciar su decisión de aceptar acudir a la investidura. :: miguel herreros La cabeza de lista del PSOE se muestra «tranquila» ante el pleno del día 15 tras reactivarse la negociación con Podemos y no juzga ahora «obligatorio» compartir el Ejecutivo E. SÁENZ LOGROÑO. Miércoles, 10 julio 2019, 22:16

La Mesa y Junta de Portavoces se reúne hoy para confirmar que el lunes se celebrará la primera sesión del pleno en el que Concha Andreu optará a ser investida presidenta de La Rioja. La cabeza de lista del PSOE y única candidata al cargo expondrá en la cita su programa de gobierno y al día siguiente, tras la intervención de los portavoces de los grupos, se someterá a la votación que requiere mayoría absoluta para lograr su objetivo. De no cosecharla, 48 horas después (el jueves) se repetirá el proceso que precisará ya únicamente mayoría simple.

El presidente del Parlamento, Jesús María García, detalló ayer el calendario que acelera así un proceso atascado hasta ahora por las divergencias de criterio primero dentro de la coalición de Unidas Podemos y luego, una vez rota la alianza electoral entre Podemos, IU y Equo con la que obtuvieron dos escaños el 26M, entre el PSOE y la formación morada. La firmeza de Raquel Romero en no «regalar» su apoyo a Andreu si no accede a un Gobierno compartido -su compañera de bancada, Henar Moreno, sí la apoyará tras el acuerdo programático sellado entre IU y los socialistas- no impidió a la aspirante a ocupar el Palacete de Vara Rey mostrarse «tranquila» respecto a sus posibilidades. Según dio a entender, las conversaciones entre ambas partes se han retomado en las últimas horas - «eso ya es una mejora»- y se han limado algunas aristas. «Nadie tiene que confundir a Podemos La Rioja, que quiere que haya un Gobierno progresista en la comunidad y están convencidos de la oportunidad de cambio tras 24 años», respondió a preguntas de la prensa para subrayar que la «vía del diálogo sigue abierta».

uLunes, 15 Primera sesión del debate de investidura. Andreu expone su programa de Gobierno. uMartes, 16 Intervención de los portavoces y primera votación que exige mayoría absoluta. uJueves,18 Tercera sesión, en su caso, que exigirá mayoría simple. uDos meses más Plazo para repetir el procedimiento. Si agotado el tiempo Andreu no logra la confianza, la Cámara se disuelve y deben repetirse las elecciones

Andreu fue incluso más allá y sostuvo que ya no cree «obligatoria» la entrada de sus virtuales socios en el futuro Ejecutivo de La Rioja, el condicionante que se ha presentado hasta ahora como principal escollo. «El escenario ha cambiado», razonó Andreu interrogada sobre el cambio de criterio después de que el secretario general del PSOE, Francisco Ocón, juzgara «razonable» la exigencia de UP en la primera fase del acuerdo que dio la presidencia del Parlamento al socialista Jesús María García. «Aquel pacto se hizo en aras a la estabilidad con una coalición que ahora no existe», justificó al tiempo que hizo valer la fuerza de sus quince escaños e insistir en un gobierno monocolor un día después de que Ferraz validara la misma fórmula a escala nacional. «Los riojanos decidieron en las urnas que el PSOE debe liderar el futuro de La Rioja», opinó para hacer una llamada a la «responsabilidad». «Es turno para que cada cual escuche a sus votantes y no las indicaciones que vienen desde fuera; pensar si se quiere sumar al cambio o ser un obstáculo para ello», remachó en alusión a Podemos.