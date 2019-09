Andreu avisa a Podemos de que pedirá que Herrera dimita si es encausado por injurias El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, aplaude a Concha Andreu y Francisco Ocón, en presecia de los 200 afiliados asistentes a Riojafórum. / Justo Rodriguez La presidenta recuerda que todos los cargos se deben al código ético del Gobierno riojano ÁFRICA AZCONA Logroño Viernes, 13 septiembre 2019, 22:14

Los socialistas riojanos celebraron este viernes el primer Comité Regional después de las últimas elecciones locales y autonómicas y ya con sus representantes instalados en el Gobierno, un encuentro que ha servido, en palabras del secretario general del partido, Francisco Ocón, «para sacar pecho» tras «haber logrado concitar la mayoría del apoyo ciudadano en nuestra Comunidad» y celebrar «el objetivo cumplido que era darle vida socialista a esta comunidad autónoma», como apostilló Concha Andreu.

Sin entrar a detallar novedades sobre su programa de gobierno, Andreu ha dicho asistir al encuentro en Riojafórum para celebrar con los 200 afiliados procedentes de todas las agrupaciones locales el apoyo recibido desde la campaña a las negociaciones y «reconocer el trabajo que hemos hecho», lo que a su juicio, sirve para «darnos cuenta del soporte que tiene este partido». Un soporte, ha añadido, de 140 años «que no es broma». «Mientras que en el entorno vemos cómo hay personajes veletas que existen precisamente porque no tienen un soporte verdadero de partido». Andreu, en calidad de miembro de la Ejecutiva, no ha querido entrar a valorar cuestiones de última hora como el mantenimiento de los convenios educativos o la polémica que rodea al director general de Participación Ciudadana, Mario Herrera.

Sin embargo, en declaraciones realizadas por la mañana aseguró en relación a este último caso que, si se abre juicio oral contra Herrera, «tendría que dimitir» al igual que pasaría con «cualquier otro miembro de mi gobierno» si estuviera en la misma situación, según declaraciones realizadas a RTVE en La Rioja.

Andreu recordó que, en estos momentos, Herrera está en fase de investigado en un proceso, junto a otras ocho personas, por filtrar un documento que atribuía «trato sexista y discriminatorio» del portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, al personal de la Cámara. Éste último se querelló por injurias contra los nueve, admitida a trámite el pasado mes de marzo y estando a la espera de una resolución judicial.

En este punto, la presidenta señaló que «el código ético del PSOE y del Gobierno conjunto tiene que ser su código ético, como el de Podemos que es estricto», por lo que afirmó que «si hay apertura de juicio oral contra cualquier miembro de mi gobierno debe dimitir».

«Le hablaré al Rey de la Comunidad tan maravillosa que tenemos»

Sobre la posibilidad de asistir a nuevas elecciones generales, Ocón señaló que «no se puede hacer futuribles» y mostró su confianza en que «la situación actual se pueda desbloquear». Y sobre el encuentro con el Rey, Andreu «va con toda la ilusión para transmitirle la maravilla de comunidad autónoma que tenemos y cómo tenemos que apoyarla».