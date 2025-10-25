LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrada al edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud donde se imparte Enfermería. Justo Rodríguez

La ampliación de plazas de Enfermería duplica el número de alumnos riojanos

Los matriculados de la región han pasado de 74 a 140 en el último lustro, aunque los procedentes del País Vasco continúan siendo mayoría

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:19

El déficit de profesionales sanitarios es una realidad que preocupa en todo España. Y un problema que promete agravarse al menos durante unos años ante ... las masivas jubilaciones que se prevén. Tampoco La Rioja puede presumir de excesiva capacidad de atracción para unos profesionales a los que se les abren muchas puertas y que, en consecuencia, eligen. Y en demasiadas ocasiones ni por salario ni por condiciones laborales sus preferencias se fijan en La Rioja.

