Sede del Defensor del Pueblo en La Rioja. Sonia Tercero

Amigos de la Tierra pide acceso libre a la información medioambiental

La asociación ha alertado del coste de la información medio ambiental en La Rioja desde hace lustros, ante el Defensor del Pueblo

La Rioja

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:10

El Defensor del Pueblo ha hecho una recomendación al Gobierno para facilitar el derecho a la información ambiental, según ha dado a conocer Amigos de la Tierra La Rioja.

Esta asociación ha alertado del coste de la información medio ambiental en La Rioja desde hace lustros, ante el Defensor del Pueblo. Exponen en una nota que en el resto de comunidades el acceso es prácticamente gratuito.

Desde la Asociación han criticado «el coste por el acceso a la información en nuestra comunidad que incumple la normativa europea y nacional, y pedimos que el Gobierno de la Rioja, que cumpla estrictamente con el Convenio de Aarhus, y que derogue las disposiciones legales regionales que implantan dichas tasas». Ahora con la recomendación del Defensor del Pueblo al Gobierno de La Rioja «queda clarísimo que esta tasa es arbitraria y solo buscaba limitar el derecho de las ongs como Amigos de la Tierra La Rioja y a los ciudadanos a acceder a la información ambiental».

La recomendación del Defensor del Pueblo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente es la siguiente: «Que se inicien los trámites de modificación de la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para adecuarla a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente».

