Amigos de la Tierra se une a la defensa del lobo como depredador natural del jabalí para evitar la peste porcina La asociación ecologista defiende que «lo que necesita nuestro medio ambiente es la autorregulación» y propone «la reintroducción del lince y del oso pardo a sus antiguos dominios históricos, como el sistema ibérico riojano»

Diego Marín A. Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:58 Comenta Compartir

La asociación Amigos de la Tierra en La Rioja se une a Ecologistas en Acción en la defensa del lobo como depredador natural del jabalí como método para evitar la expansión de la peste porcina africana. «La falta de depredadores ha provocado que exista una importante población de ungulados, como los jabalíes. Ahora no se puede culpabilizar a los jabalíes sobre la extensión de la peste porcina africana. Un medio natural sano precisa de depredadores y la caza nunca podrá sustituirlos», explica Amigos de la Tierra.

Los ecologistas se refieren al anuncio del Gobierno de La Rioja de impulsar la casa de jabalíes para lo que, anunció la consejera Noemí Manzanos, «facilitaremos a los cotos la autorización de medidas excepcionales». La medida gubernamental coincide con la autorización para abatir los primeros lobos en la Reserva Regional de Caza por parte del Ejecutivo regional, lo que Ecologistas en Acción considera que es «ilegal» porque supone que se haya modificado el Plan Técnico de Caza «sin procedimiento alguno y sin transparencia ni participación pública de ningún tipo, vulnerando la legislación de procedimiento administrativo».

Por su parte, Amigos de la Tierra expone que «vemos cómo el Gobierno de La Rioja quiere contentar a muchos sectores como el ganadero y a los cazadores, pero todo al mismo tiempo es imposible», por eso reclama que «deje de emplear la caza como instrumento de gestión del medio natural, lo que necesita nuestro medio ambiente es la autorregulación con la protección de los depredadores como el lobo y la reintroducción del lince y del oso pardo a sus antiguos dominios históricos recientes, como el sistema ibérico riojano. La asociación ecologista subraya que el Gobierno regional «espera contentar a ganaderos extensivos que no adoptan medidas preventivas para evitar ataques de lobo, cuando su obligación es cuidar de su ganado. Los ganaderos tienen la obligación legal de aplicar las medidas necesarias para la protección del ganado mantenido al aire libre contra los depredadores».