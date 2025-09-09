LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel acepta el plan de Trump para Gaza y dice que está listo para «terminar la guerra mañana»

Alumnos de IES podrán usar telescopios robóticos

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pone en marcha el proyecto de innovación educativa Astra para llevar la astronomía al aula de secundaria

La Rioja

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:42

Un proyecto de innovación educativa permitirá que estudiantes de Secundaria y Bachillerato puedan explorar el espacio y analizar imágenes del universo obtenidas con telescopios robóticos situados en distintas partes del mundo, como Canarias, Australia y Chile.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pone en marcha el proyecto de innovación educativa Astra para llevar la astronomía al aula de secundaria. A través de la plataforma online Slooh, el alumnado de los centros participantes puede programar observaciones reales y analizar imágenes del universo obtenidas con telescopios robóticos.

Astra permite el acceso remoto a telescopios profesionales robotizados situados en distintas partes del mundo (como Canarias, Australia o Chile). Pueden participar centros de Educación Secundaria y Bachillerato desde este curso 2025-2026 y está diseñado para que los docentes puedan introducir la astronomía en sus clases.

Este proyecto proporciona actividades y recursos pedagógicos alineados con el currículo oficial y adaptados por nivel educativo, para que los estudiantes de 12 a 18 años se acerquen a la ciencia, con independencia de sus conocimientos previos, de una forma práctica y atractiva.

Los profesores pueden contar con una guía y el acompañamiento personalizado por parte del equipo de investigadores expertos de UNIR que han impulsado el proyecto.

Las actividades educativas combinan explicaciones accesibles, observaciones astronómicas en vivo, retos interactivos y misiones fotográficas, que fomentan el pensamiento científico y la curiosidad natural del estudiante.

Los centros interesados en participar desde este curso 2025-26 pueden encontrar información e inscribirse en http://unirastra.es/.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  2. 2

    El alcalde se reúne con las peñas para tratar de completar el programa de San Mateo
  3. 3

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  4. 4 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  5. 5

    «Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»
  6. 6 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  7. 7

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  8. 8 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»
  9. 9 Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alumnos de IES podrán usar telescopios robóticos

Alumnos de IES podrán usar telescopios robóticos