Alumnos de IES podrán usar telescopios robóticos La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pone en marcha el proyecto de innovación educativa Astra para llevar la astronomía al aula de secundaria

La Rioja Martes, 9 de septiembre 2025, 13:42 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

Un proyecto de innovación educativa permitirá que estudiantes de Secundaria y Bachillerato puedan explorar el espacio y analizar imágenes del universo obtenidas con telescopios robóticos situados en distintas partes del mundo, como Canarias, Australia y Chile.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pone en marcha el proyecto de innovación educativa Astra para llevar la astronomía al aula de secundaria. A través de la plataforma online Slooh, el alumnado de los centros participantes puede programar observaciones reales y analizar imágenes del universo obtenidas con telescopios robóticos.

Astra permite el acceso remoto a telescopios profesionales robotizados situados en distintas partes del mundo (como Canarias, Australia o Chile). Pueden participar centros de Educación Secundaria y Bachillerato desde este curso 2025-2026 y está diseñado para que los docentes puedan introducir la astronomía en sus clases.

Este proyecto proporciona actividades y recursos pedagógicos alineados con el currículo oficial y adaptados por nivel educativo, para que los estudiantes de 12 a 18 años se acerquen a la ciencia, con independencia de sus conocimientos previos, de una forma práctica y atractiva.

Los profesores pueden contar con una guía y el acompañamiento personalizado por parte del equipo de investigadores expertos de UNIR que han impulsado el proyecto.

Las actividades educativas combinan explicaciones accesibles, observaciones astronómicas en vivo, retos interactivos y misiones fotográficas, que fomentan el pensamiento científico y la curiosidad natural del estudiante.

Los centros interesados en participar desde este curso 2025-26 pueden encontrar información e inscribirse en http://unirastra.es/.