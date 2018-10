Más de 900 alumnos cursan este año FP a distancia en institutos de La Rioja El IES Batalla de Clavijo, instituto que imparte más grados de FP a distancia. :: miguel herreros La oferta formativa incluye dos titulaciones de grado medio y cuatro de grado superior y atrae a estudiantes de varias comunidades autónomas PÍO GARCÍA Logroño Martes, 23 octubre 2018, 13:33

La imagen popular asocia (equivocadamente) la Formación Profesional a un universo de talleres, herramientas y prácticas continuas; un entorno a priori incompatible con la educación a distancia, aun con la ayuda de los últimos avances informáticos. Pero entre la amplísima gama de estudios que se recogen bajo el paraguas común de la Formación Profesional hay varios que admiten otros modos de enseñanza, no tan ligados a los pupitres y las aulas. En La Rioja, este año se ofertan seis títulos de Formación Profesional (dos de grado medio y cuatro de grado superior) a distancia. Tres de ellos, en el IES Batalla de Clavijo, que ya casi tiene tantos alumnos on line (485) como presenciales. «Empezamos en el año 2004-2005 y hemos ido evolucionando mucho, sobre todo gracias a las nuevas herramientas informáticas», advierte su director, Andrés Mateos. El perfil del alumno a distancia es muy diferente del que acude cada día con su mochila a clase: «Se trata de gente que ya está trabajando o con obligaciones familiares y que así puede sacarse un título». Cursar un grado a distancia no es sencillo, pese a la ayuda creciente de la tecnología. Se requiere disciplina, fuerza de voluntad... y algo de paciencia. «Mucha gente quiere acabar pronto, se matricula de muchos módulos y luego se da cuenta de que no puede con todo», reflexiona Mateos. Para el propio instituto también supone un incremento de la carga de trabajo, sobre todo porque la gestión administrativa se complica, al eliminar el contacto físico cotidiano con el alumno. Las enseñanzas se realizan a través de una plataforma virtual y cuentan con tutorías colectivas e individuales.

La formación on linepermite que haya estudiantes matriculados en los institutos riojanos que residen en otras comunidades autónomas. «Para el título de integración social, hemos visto mucha demanda de alumnos de Navarra», reconoce Mateos. En el grado superior de Vitivinicultura que se imparte en el IES La Laboral, de Lardero, también es habitual encontrarse con estudiantes de otras zonas del país (algunos llegan incluso de Asturias o de Valencia), que ven la oportunidad de obtener unos conocimientos y una titulación que a veces no pueden obtener en sus comunidades de origen.

CURSO 2018/2019 Grado Medio Sistemas microinformáticos y redes IES Comercio Atención a personas en situación de dependencia IES Batalla de Clavijo Grado Superior Comercio internacional IES Comercio Vitivinicultura IES La Laboral Educación infantil IES Batalla de Clavijo Integración social IES Batalla de Clavijo

En algunos grados, como el de Vitivinicultura, las prácticas in situ siguen siendo un requisito esencial para obtener el aprobado. Aquí no existe internet que valga: los alumnos deben acudir al instituto en las fechas fijadas para realizarlas. La Laboral, por ejemplo, cuenta con viñas y una pequeña bodega para que los estudiantes apliquen sus conocimientos. Las prácticas se concentran en unos periodos del calendario para facilitar la asistencia de los estudiantes, sobre todo de los que no residen en la ciudad. También los exámenes son presenciales.

Estudiantes Curso 15-16 600 alumnos Curso 16-17 745 alumnos Curso 17-18 830 alumnos Curso 18-19 906 alumnos (177 en Grado Medio y 729 en Grado Superior)

Desde el Gobierno de La Rioja reconocen su satisfacción por un modelo de enseñanza que incluso se plantean ampliar en próximos cursos, con nuevos grados y nuevos institutos participantes. «Quieren dar respuesta a las necesidades educativas de adultos que, por diferentes motivos, no pueden asistir a clase y necesitan o les interesa contar con una cualificación profesional», indica Miguel Ángel Fernández Torroba, director general de Educación.

El número de alumnos ha ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar este año los 906 matriculados. «Los datos demuestran que la apuesta por la Formación Profesional a distancia tiene buena acogida. Es interesante porque facilita y favorece la conciliación familiar y también permite estudiar mientras se trabaja», valora Fernández Torroba.