Alumnos buscan profesor Jon Cerijido, a la izquierda, junto a un grupo de compañeros de clase, ayer, a las puertas de la Consejería de Educación. / Miguel Herreros Estudiantes del IES Comercio no reciben clases de una asignatura desde octubre por la baja de su titular | Desde Educación reconocen que han tenido problemas para encontrar sustituto, pero prevén que en breve se reanudarán las clases de Despliegue de Aplicaciones Web CARMEN NEVOT Logroño Sábado, 19 enero 2019, 09:56

Podría parecer el mundo al revés, pero no lo es. La historia de los alumnos del segundo curso del grado superior de FP Desarrollo de Aplicaciones Web en el IES Comercio no es la de los estudiantes que desean que el profesor no acuda a clase, al contrario, es la de los jóvenes que buscan desesperadamente un docente que les imparta una asignatura. Desde que la titular de la materia en cuestión se cogió la baja el pasado mes de octubre, ni el centro, que, según el portavoz de los jóvenes, Jon Cerejido, ha puesto todo su empeño, ni la Consejería de Educación, han encontrado sustituto.

Tres meses ya sin recibir ni una sola clase de Despliegue de Aplicaciones Web, una materia que en teoría debían recibir dos horas los lunes, otras dos los martes y una los jueves. Y nada. En el boletín de notas, el espacio destinado a la calificación aparecía en blanco. Eso en la primera evaluación, y temen que la historia se repita en la segunda y última, la que que marca el destino (o «repites o vas a prácticas», señala Cerejido). «Por ley hay que dar los contenidos mínimos de la asignatura pero no hay profesor que la dé, con lo que nos podrían hacer repetir con una asignatura que no tenemos la culpa de no haber dado», lamenta.

Entre tanto ha habido intentos, pero todos de momento infructuosos. Ayer mismo el grupo de estudiantes se reunía con el director general de Educación, Miguel Ángel Fernández, quien les ha emplazado para un nuevo encuentro el próximo viernes en el que confía poder aportarles una solución.

LA FRASE: «No hay profesor que la dé, con lo cual nos podrían hacer repetir con una asignatura que no tenemos la culpa de no haber dado» Jon Cerejido | Alumno IES Comercio

Desde Educación relataban ayer a este diaro que se trata de una asignatura muy específica y que nada más producirse la baja de la profesora titular acudieron a la lista de interinos. Para entonces ya no había nadie que pudiera impartir esa materia.

El siguiente paso fue acudir a la oficina de Empleo, desde donde se convocó la plaza solicitando una serie de requisitos, como que los aspirantes tuvieran el CAP o el máster de profesor. Nadie optó y continuó vacante.

Después se recurrió a la lista de interinos de otras comunidades, como Extremadura, Navarra, Aragón, Castilla y León y Cantabria, entre otras, y tampoco hubo suerte. Y finalmente, Educación preparó una convocatoria extraordinaria, todavía en marcha y en fase de llamar a los candidatos. Fruto de esta convocatoria confían en que en los próximos días se pueda cubrir finalmente la plaza.