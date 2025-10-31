El consejero Osés asegura que solo les han enviado un «power point» con las alternativas ferroviarias a Miranda

Con la solemnidad de las ocasiones singulares, la presidenta Andreu presentó el acuerdo para la conexión con Pancorbo en el claustro alto del Parlamento el ... 4 de junio de 2021. Aquel insólito consenso ha tenido poca vida. El Ministerio no ha considerado esa opción y ni siquiera ha analizado el trayecto concreto que, con cierto detalle, incorporaba aquel documento. Preguntado ayer por la cuestión durante una visita a Haro, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, afeó la actitud del Ejecutivo central: «Será él quien deba dar explicaciones porque no ha contado para nada ni con el Gobierno regional ni con el territorio». Según informa Laura Lezana, Capellán aseguró que no había existido «ningún contacto previo» a esta decisión. En el mismo sentido, el consejero de Transportes, Daniel Osés, señalaba que el secretario de Estado, José Antonio Santano, había cancelado una reunión prevista para hoy con el Ejecutivo regional y que se había limitado a mandar un «power point» con «pequeñas referencias». Osés añadió que el Gobierno regional iba a solicitar por carta una reunión para abordar la conexión ferroviaria con Miranda.

Sin embargo, desde el PSOE se narra una versión diferente, incluso opuesta. El secretario general de los socialistas riojanos, Javier García, asegura que fue el secretario de Estado quien solicitó, sin repuesta positiva, un encuentro con el presidente riojano: «Hasta donde yo sé, el Ministerio se ha ofrecido a hablar el asunto con el Gobierno autonómico», apunta.

El PSOE apuesta por la opción 4

En cualquier caso, García subrayaba que la decisión de Transportes es «una buena noticia» porque permite «sacar este tramo ferroviario de la vía muerta en la que se encontraba». La renuncia a la conexión por Pancorbo no preocupa al líder socialista: «Lo que se acordó es pedirle al Gobierno central que estudiara una alternativa por Pancorbo y eso es lo que ha hecho. Se ha llegado a la conclusión de no compensa porque, entre otras cosas, el impacto en el territorio es muy grande, y se han ofrecido otras alternativas». Entre ellas, el PSOE riojano apuesta por la número 4, que plantea un nuevo corredor entre Lapuebla y Haro. «La inversión aproximada se acercará a los 400 millones de euros con una alternativa viable, con menos impacto ambiental y en el territorio, y que reducirá en 21 minutos el tiempo de llegada a Miranda», enumera García.

Entre los demás firmantes de aquel acuerdo las sensaciones son diversas. Cristina Maiso (PP) reprocha al Ministerio haber «ignorado en un estudio previo y sin explicación alguna» el trazado que incorporaba el pacto por las infraestructuras, pese a haber recabado el consenso de tantas organizaciones autonómicas. Desde Izquerda Unida, Henar Moreno confiesa que el de Pancorbo no era «su trazado ideal», aunque rubricaron su firma en aras del consenso para «desbloquear el problema». Moreno defiende la mejora de la vía actual como opción menos invasiva y exige a los dos gobiernos, regional y central, una apuesta mayor por el ferrocarril.

Más allá de las alternativas técnicas, la FERllama a la acción urgente: «Llevamos muchos años de estudios de viabilidad, de descartar opciones, de intentar plaificar otras y el caso es que no avanzamos y seguimos encontrándonos todavía con varias opciones encima de la mesa. Esto no es serio», denuncia su presidente, Eduardo de Luis. «La Rioja necesita conectividad de alta velocidad ferroviaria a Madrid, tanto a través de Miranda como en el corredor de Zaragoza, y suficiente frecuencias», reclama.

La UGTtambién firmó aquel acuerdo. Su secretario general,Jesús Izquierdo, recuerda que en ese momento el Gobierno regional les presentó una propuesta, apoyada por todo el arco parlamentario, que merecía la pena explorar. Izquierdo llama a renovar el Pacto por las Infraestructuras: «Hay muchas cuestiones pendientes, no solo el tren, también el aeropuerto y la autopista».

Hay organizaciones que no firmaron aquel acuerdo, sin embargo, en las que la satisfacción es evidente. Desde la UAGR también se defiende «modernizar» el actual trazado y se muestra alivio por el rechazo a la conexión por Pancorbo, «una propuesta que atravesaría una amplia zona de cultivo y que ha originado un gran rechazo en los pueblos afectados».