La presidenta Andreu, con los partidos y agentes sociales tras la firma del acuerdo en el que se solicitaba la conexión por Pancorbo, en 2021 J. Rodríguez

El consejero Osés asegura que solo les han enviado un «power point» con las alternativas ferroviarias a Miranda

El líder del PSOE, Javier García, asegura que el secretario de Estado de Transportes quiso reunirse con el presidente riojano y no obtuvo respuesta positiva

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:35

Con la solemnidad de las ocasiones singulares, la presidenta Andreu presentó el acuerdo para la conexión con Pancorbo en el claustro alto del Parlamento el ... 4 de junio de 2021. Aquel insólito consenso ha tenido poca vida. El Ministerio no ha considerado esa opción y ni siquiera ha analizado el trayecto concreto que, con cierto detalle, incorporaba aquel documento. Preguntado ayer por la cuestión durante una visita a Haro, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, afeó la actitud del Ejecutivo central: «Será él quien deba dar explicaciones porque no ha contado para nada ni con el Gobierno regional ni con el territorio». Según informa Laura Lezana, Capellán aseguró que no había existido «ningún contacto previo» a esta decisión. En el mismo sentido, el consejero de Transportes, Daniel Osés, señalaba que el secretario de Estado, José Antonio Santano, había cancelado una reunión prevista para hoy con el Ejecutivo regional y que se había limitado a mandar un «power point» con «pequeñas referencias». Osés añadió que el Gobierno regional iba a solicitar por carta una reunión para abordar la conexión ferroviaria con Miranda.

