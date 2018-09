Almohadillazos para El Juli Las almohadillas lanzadas a El Juli en el ruedo de la Manzanera el 22 de septiembre del 2000. / J. MARÍN PABLO GARCÍA MANCHA Sábado, 22 septiembre 2018, 23:50

Anda Julián López 'El Juli' celebrando que hace veinte temporadas tomó la alternativa en aquella corrida televisada desde Nimes en la que puso bocabajo el toreo y sus despachos. Doscientos contratos tenía su apoderado sobre la mesa aquella noche de septiembre de 1998. La temporada estaba prácticamente vencida en España y venía de torear más de 80 novilladas y despedirse de aquella etapa lidiando en solitario a seis morlacos en Madrid. Marchó a México, donde se había hecho como novillero y era desde los dieciséis años una figura que competía con cualquiera por los derechos televisivos de sus tardes en la plaza más grande del mundo. En el regreso a España en el año 1999, su primera corrida fue en Calahorra, donde concedió una entrevista a Diario LA RIOJA: «Los toros y la vida tan vertiginosa que llevo me han hecho crecer mucho. Me considero una persona normal, nada serio, lo que pasa es que no es lo mismo un día como hoy que tengo que torear y estoy muy centrado», explicaba con una mirada casi triste que revoloteaba entre la decoración de la habitación del hotel y el rostro del cronista con una firmeza impropia de un adolescente. Y se comió una galleta. Ese mismo año debutó en Logroño, no sin antes volver a Calahorra, donde sufrió la primera cornada grave de su carrera como consecuencia de un pitonazo que le propinó un marrajo de Valdeolivas, la ganadería de Jesús Gil, presidente de Atlético de Madrid y escoltado casi siempre por las 'mamachichos' en sus planos piscineros de Tele 5. En el callejón de La Planilla se dejó ver el juez Garzón, admirador del juvenil diestro y también del ganadero desaparecido. El cuerno del toro dejó dos cavidades de 15 y 20 centímetros en la musculatura de Julián, que tras ser operado quedó ingresado en la residencia sanitaria de Logroño.

Se recuperó en una clínica madrileña y se presentó en San Mateo sin demasiada suerte. Cortó una oreja y Abellán dos. Una afrenta para un torero que no perdonaba ni un quite. Sin embargo, lo más curioso de su paso por Logroño llegó al año siguiente, cuando abandonó el coso a almohadillazos en medio de una bronca de las que no se olvidan. El toro, de imponente arboladura y con astifinas defensas, derribó al piquero Salvador Herrero. Le pasó por encima como una exhalación. El fenómeno madrileño no quiso poner banderillas y el público se lo tomó como un despecho. La cuadrilla necesitó cuatro entradas para dejar dos palos de aquella manera y el presidente accedió a cambiar el tercio. Se consumó la primera bronca sonora de la tarde. Entonces, compareció Julián, y en un suspiro se fue raudo a por la espada. Despenó pronto y con habilidad al burel y el ruedo se llenó de almohadillas, entre el desconsuelo de los fans y la incredulidad de un torero que no quiso ayuda policial para salir cabizbajo de la Manzanera.