Con el alma rota Algunos integrantes de Alma Venezuela, el viernes tras un reparto de alimentos. :: Juan Marín La llegada de cientos de venezolanos a La Rioja multiplica la labor de la asociación Alma Venezuela, nacida hace solo un año ROBERTO GLEZ. LASTRA Lunes, 1 octubre 2018, 08:43

Son riojanos de adopción. Aquí han encontrado la libertad y oportunidades que en Venezuela les sustrajeron, pero no han olvidado su patria y desde la lejanía les duele hasta romperles el alma.

Tras los lamentos y el llanto han decidido no cruzarse de brazos y denunciar desde la distancia lo que allí sucede y arropar a los que llegan. Una exposición fotográfica en la Bene, que posteriormente, viajó al Centro Riojano de Madrid, fue el embrión de Alma Venezuela, asociación que atesora ya en su seno a 157 asociados sin cumplir aún el año.

«La Rioja nos ha acogido excelentemente, pero no dejas de pensar en tu tierra, donde todavía nos quedan muchos familiares, yo, por ejemplo, tengo allí a mi madre, de 80 años», explica Juancho Parra, presidente de esta asociación, creada, detalla, «para completar la gran labor que hace desde hace años Avelar, muy buena gente y con los que mantenemos una gran relación. Ellos se centran sobre todo en la parte de entrega de alimentos y ayudas y nosotros, además de brindar ese apoyo hemos optado por no dejar de tocar el tema político venezolano, que la gente no se olvide de lo que está pasando allá, uno de los países más ricos del mundo en el que hoy se vive una de las mayores pobrezas y se violan los derechos humanos».

Con el objetivo de «brindar a todos los venezolanos que llegan a La Rioja solidaridad, apoyo a sus necesidades, información para su adaptación e integración, facilidades para su desarrollo y compañía», según reza en sus bases, su labor se ha multiplicado. «Las estimaciones hablan de que en La Rioja hay ya entre 1.200 y 1.500 venezolanos y no paran de llegar más, entre 40 y 50 cada mes. Si hablas con Cáritas y Cruz Roja los venezolanos son ahora el número 1 en cifra de refugiados», explica Parra.

«Hay gente que llega con un contrato de trabajo, con papeles porque son descendientes de riojanos, con algo de dinero para invertir... Pero hay muchos que llegan sin nada. De momento la gente se puede ir, aunque el dinero que tengas en bolívares no lo puedes cambiar y se queda allá bloqueado y las propiedades no las puedes vender porque no valen nada. Se están marchando todos los jóvenes y se están quedando los abuelos solos», se lamenta pesimista: «No sabemos cuándo va a acabar porque ellos no tienen nada que perder ni ningún sitio al que ir y, además, tienen todos los poderes bajo control. La gente allí lo sufre cada día, pero, a la vez, se va acostumbrando. El otro día mi madre me decía que estaba muy contenta porque había conseguido un pan después de hacer cinco horas de fila».

Los retos inmediatos de la entidad son la celebración, antes de fin de año, de un evento cultural-gastronómico para recaudar fondos y enviar medicamentos a Venezuela y seguir con una labor para la que sus puertas, todavía solo virtuales, están siempre abiertas: almavenezuelariojana@gmail.com y en el número de móvil 697 75 14 93.