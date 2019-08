Alimentos de ayuda humanitariaa precios de estrella Michelin El delegado del Gobierno, junto a responsables de la Guardia Civil. :: j. m. L.J.R. LOGROÑO. Jueves, 8 agosto 2019, 22:22

El paracetamol cotizaba alto. Una pastilla, para las víctimas de la organización criminal desarticulada por la Guardia Civil, costaba entre 20 y 30 euros. Esa era la forma que tenía el clan nicaragüense de aumentar sus beneficios y prolongar indefinidamente la explotación de las víctimas. Y es que la banda no solo les exigía la entrega de prácticamente todo el dinero que ganaban sino que, cuando no tenían trabajo o descansaban, las alojaban en alguna de las viviendas que gestionaban en La Rioja o Huesca. Ahí era cuando la deuda se disparaba. Todo tenía un precio: el alojamiento, la comida, el aseo, las medicinas... Siempre desorbitado. 30 euros una pastilla de paracetamol (2,5 euros la caja de 40 comprimidos en una farmacia). Si no tenían dinero, la organización les habría una 'línea de crédito' al 20% de interés. Al no disponer de recursos, se veían obligadas a aceptarlo y el importe adeudado al clan se disparaba hasta cifras inalcanzables, lo que les ataba más a su esclavitud.

Esa era una forma de maximizar los beneficios (750.000 euros en apenas tres años de explotación) del clan con productos que, en buena medida, a ellos les salían gratis. Una de sus integrantes era beneficiaria de diferentes organizaciones humanitarias que le hacían entrega periódica de ropa y alimentos, productos que, posteriormente, ella vendía a precios a las víctimas a precios de boutique parisina y restaurante Michelin.