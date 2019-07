«Si alguien se niega a hacer lo que se le dice hay que actuar» Martes, 2 julio 2019, 18:22

El presidente de la CSIF en La Rioja, Jesús Vicente Hernández Gil, asegura que ha tenido conocimiento de las tres denuncias a través de este periódico, porque «de la Inspección de Trabajo no me ha llegado nada». Hernández Gil señala, no obstante, que los liberados «no tienen ningún tipo de relación laboral con el sindicato» y que «deben cumplir con las labores que se les encomiendan». Las normas son «claras», de forma que «si alguien se niega constantemente a hacer lo que se le dice hay que tomar medidas». Asimismo refuta que él mismo o el comité ejecutivo programen las visitas. «Son los sectores los que las fijan», enfatiza.