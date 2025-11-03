LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alfonso Puicercús junto al acelerador de partículas LHC de la Organización Europea de Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza. LR

Alfonso Puicercús

Físico en el CERN

«Trabajamos para entender por qué el universo está hecho de materia»

Este investigador logroñés colabora en el experimento LHCb en el acelerador de partículas del CERN, en Ginebra

Juan Marín del Río

Logroño

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:43

Con solo 23 años, el joven investigador logroñés Alfonso Puicercús trabaja en el CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear), el mayor laboratorio de física ... de partículas del mundo, donde contribuye al desarrollo de sensores de última generación para el detector VELO del experimento LHCb. Su trayectoria, marcada por la curiosidad y la vocación científica, le ha llevado desde La Rioja hasta Suiza, pasando por los Países Bajos.

