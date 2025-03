«Salimos perdiendo todos si se desprotege al lobo sin tener en cuenta a la ciencia»

Álex Dorado (Logroño, 1982) ha visitado esta pasada semana La Rioja para conocer un proyecto de recuperación de lubricantes que desarrolla la empresa Urbaser ... en Alfaro y que se incluye en el Perte de Economía Circular. Quien fue consejero de Sostenibilidad la pasada legislatura es ahora el comisionado para esa 'nueva' economía en el Ministerio para la Transición Ecológica. Así que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente o las energías no le resulta ajeno en su cargo, pero este biólogo de formación también habla de asuntos de máxima actualidad.

– El lobo acaba de salir del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del Duero. La Rioja, el medio ambiente, sus ganaderos... ¿salen ganando o perdiendo con esta medida?

– Salimos perdiendo todos cuando se desprotege a una especie como el lobo sin tener cuenta la ciencia. Se ha demostrado que el modelo de caza del lobo no funciona y lo dice también la ciencia porque muchas veces se desestructuran manadas y eso perjudica a la ganadería extensiva. El modelo que funciona, según los postulados de la ciencia y sin hacer populismo con la biodiversidad, es el de las medidas preventivas que ha intentado aplicar el Gobierno de España con aumento de indemnizaciones, por ejemplo, hasta los 20 millones de euros para las comunidades.

CRÍTICA A NOEMÍ MANZANOS «Hablar de la caza del lobo como si fuera ya barra libre o una realidad es bastante temerario»

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL «Invertir en economía circular te hace ser más independiente»

«EN CONTRA» DEL PACTO VERDE «El Gobierno de Capellán está desde el principio en una cruzada antipolíticas ambientales»

GRANDES INFRAESTRUCTURAS «Poner un impuesto a las energías renovables es ir contra los tiempos»

– ¿Y cómo interpreta lo que pasó hace menos de dos semanas en el Congreso de los Diputados cuando PP, Vox, PNV, Junts y UPN sumaron sus votos?

– En la forma es algo poco habitual, es una manera de hacer las cosas contraria a la participación pública y a la propia normativa, que establece un procedimiento para incluir o excluir una especie en el listado y que ha de basarse en la participación con otras administraciones o en informes científicos que no han existido. Una atribución del poder ejecutivo (Gobierno) lo ha asumido el legislativo (Congreso) eliminando cualquier tipo de garantía científica o de participación pública. Y la especie –el lobo– sigue en estado desfavorable. Por lo que declaraciones como las que he escuchado, por ejemplo, a la consejera Noemí Manzanos hablando de la caza como si fuera una barra libre o una realidad son bastante temerarias. Hay que tener mayor responsabilidad cuando se hace política y no se puede querer hacer ver una realidad que no existe porque la especie sigue clasificada como protegida y su caza y muerte es un delito ambiental. Y además en La Rioja tiene la protección que le dimos con la Ley de Biodiversidad.

– Pero el Gobierno de Capellán está dispuesto a cambiar esa ley para poder cazar lobos.

– Desde mi posición de exconsejero veo que el Gobierno riojano desde su llegada al poder está en una cruzada antipolíticas ambientales. Lo ha demostrado con la derogación de la agencia de transición ecológica y cambio climático sin que empezara a hacer sus funciones, con la moratoria a las renovables o con la derogación de las partes más innovadoras de la Ley de Biodiversidad. Desde el principio, y sin hacerlo tan evidente como ha pasado ahora con Mazón –presidente de la Comunidad Valenciana–, Capellán ya llevaba un discurso y unas acciones que iban totalmente en contra del Pacto Verde. Es un 'trumpismo' a la riojana.

Forestalia y Alto Najerilla

– Pero si hay menos lobos en el campo, habrá menos ataques. Así piensan muchos ganaderos.

– El lobo cumple una función en los ecosistemas que es beneficioso para el conjunto de la sociedad, es una especie que regula a otras especies y a la ganadería extensiva en particular. Porque, por ejemplo, controla enfermedades como la tuberculosis, también a grandes herbívoros que transmiten enfermedades, a poblaciones de fauna silvestre. Es cierto que hay que tener empatía con los ganaderos, intentar minimizar sus daños y compensarlos de forma justa. Pero también se pueden plantear extracciones, no hace falta que sea muerte. Pese al populismo de algunas políticas hay que decir que el lobo ocupa un 30% de la superficie que ocupaba.

– La renuncia de Forestalia a la línea de alta tensión Tauste-Júndiz que hubiera atravesado La Rioja sí se celebra desde todos los ámbitos de la región, ¿no?

– Aquí se ha demostrado que el tiempo da y quita razones. Hay dos formas de hacer las cosas. Una es la que empleó el Gobierno riojano en la pasada legislatura, que con alegaciones coherentes y un trabajo minucioso se logró una declaración de impacto ambiental con más de 80 condicionantes que ya anticipamos que iban a impedir en la práctica construir esa línea que nadie quería. Y la otra forma de actuar es la del PP, la política del ruido y que ha utilizado este mal ejemplo de aplicación de renovables como un ariete contra esas energías y para engañar a la ciudadanía poniendo como excusa para hacer una moratoria.

– Las energías renovables son el futuro pero generan notable rechazo, sobre todo en el sector primario. ¿Qué le parece el impuesto creado en La Rioja para gravar a las grandes infraestructuras eólicas y fotovoltaicas?

– Me parece ir un poco contra los tiempos, sobre todo cuando haces la comparativa con el tratamiento que se le da a las energías fósiles. Porque el Gobierno está gravando las energías limpias, las renovables, que tienen menos impacto ambiental y son más beneficiosas para el bien común.

– El proyecto del parque natural del Alto Najerilla, por el que usted tanto peleó, parece descartado. ¿Le apena, le molesta?

– Para declarar un parque natural hay que tener un Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Esa secuencia se siguió la pasada legislatura. Se declaró por ley el parque natural, pero la Justicia, por un defecto de forma en cómo se hizo el proceso de participación pública, lo anula. Ahora habría que hacer un nuevo PORN y espero que la Consejería culmine ese plan porque el parque será algo bueno para el Alto Najerilla.

Descarbonización

– Usted fue nombrado comisionado de Economía Circular por la anterior ministra, Teresa Ribera, ahora una de las vicepresidentas en la Comisión Europea. ¿Qué tal ahora en el ministerio con Sara Aagesen?

– Muy bien, ya nos conocíamos y la relación es fluida. Ella tiene capacidades y convicción, que para dedicarte a la transición ecológica es muy importante, ante una oposición muy poco razonada y anclada en prejuicios.

– Y en un momento, además, en el que en Europa el foco está más puesto en la inversión en armamento. ¿Puede ir en detrimento de la apuesta por las políticas verdes y la energía renovable?

– El foco está más en la seguridad que en el armamento. Pero sí es cierto que nos falta por explicar el vínculo virtuoso que hay entre políticas ambientales, descarbonización, circularidad o preservación de los ecosistemas, y competitividad y seguridad. Con la economía circular disminuimos los impactos ambientales en la extracción de recursos o la generación de residuos. Y es positivo por ejemplo para la competitividad.

– Más allá de que pueda parecer incompatible el hecho de producir mejor gastando menos recursos, como plantea la economía circular, ¿qué ventajas tiene para empresas y Administración?

– Un ahorro en los gastos, principalmente, y permite desvincularse de la provisión de recursos como combustibles fósiles mediante la descarbonización y como materiales minerales mediante la economía circular. Son recursos de mercados que no son fiables. Y lo que seamos capaces de gestionar por nosotros mismos, nos hará ser menos dependientes y por lo tanto menos débiles. Invertir en descarbonización, en circularidad, en conservación y restauración de los ecosistemas te hace ser más independiente y tener mayor seguridad. Eso repercute en positivo en la sociedad.