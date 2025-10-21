La Ibérica riojana entra este miércoles en alerta amarilla por vientos de hasta 90 kilómetros por hora La probabilidad de que ocurra este fenómeno, que se extenderá desde las 20.00 horas del 22 de octubre hasta las 00.00 del día siguiente, oscila entre un 40 y un 70%

La Ibérica riojana entrará este miércoles en alerta amarilla por vientos que podrán alcanzar los 90 kilómetros/hora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este aviso, que entrará vigente desde las 20.00 horas del 22 de octubre hasta las 00.00 horas del día siguiente (jueves).

La probabilidad de que ocurra este fenómeno oscila entre el 40 y el 70%, según el último parte de la Aemet.