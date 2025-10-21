LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Temporal de viento en Logroño, en una imagen de archivo. Irene Jadraque/Sadé Visual

La Ibérica riojana entra este miércoles en alerta amarilla por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

La probabilidad de que ocurra este fenómeno, que se extenderá desde las 20.00 horas del 22 de octubre hasta las 00.00 del día siguiente, oscila entre un 40 y un 70%

Martes, 21 de octubre 2025, 19:33

La Ibérica riojana entrará este miércoles en alerta amarilla por vientos que podrán alcanzar los 90 kilómetros/hora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este aviso, que entrará vigente desde las 20.00 horas del 22 de octubre hasta las 00.00 horas del día siguiente (jueves).

La probabilidad de que ocurra este fenómeno oscila entre el 40 y el 70%, según el último parte de la Aemet.

