Alegaciones de la UAGR-COAG para mejorar el reparto de 2019 (y posteriores actuaciones) REDACCIÓN LOGROÑO. Martes, 14 agosto 2018, 23:13

Se introduce un límite de cinco hectáreas de superficie admisible por solicitante con posibilidad de reducir por debajo de 5 en las DOP que limiten su superficie y así lo soliciten. Para definir este límite en las DOP supracomunitarias (por ejemplo, Rioja) es el Consejo Regulador el que emite un informe y una petición de limitación al Ministerio, que decide finalmente. La UAGR solicita que sean las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas las que definan por acuerdo ese límite. En el caso de que tenga que ser el Ministerio, que se solicite informe y recomendación a las Comunidades.

El criterio de admisibilidad para poder entrar en el reparto de 'tener capacidad y competencia profesional' se flexibiliza, dando más margen para poder optar a una nueva plantación. La UAGR pide que las nuevas plantaciones vayan a los verdaderos profesionales agrarios, exigiendo que justifiquen en los cinco años inmediatamente anteriores a la apertura del plazo la actividad agraria mediante el pago de la Seguridad Social Agraria, explotación inscrita en el REA e ingresos agrarios superiores al 50% de su renta. Los jóvenes instalados mediante una ayuda del PDR y los titulares de Explotaciones Prioritarias podrán entrar directamente en el reparto.

Criterios de Prioridad: los jóvenes viticultores de pequeña y mediana explotación tienen prioridad sobre el resto de solicitantes. Se definen 2 tramos para diferenciar pequeñas y medianas explotaciones (al principio se establecían hasta 4 tramos).

En La Rioja el grupo prioritario sería el de pequeñas explotaciones, de 0,5 a 10,76 hectáreas. El segundo grupo (medianas explotaciones) de 10,76 a 50 hectáreas. Si se refuerza el criterio de admisibilidad en el sentido explicado arriba, estos tramos no deberían ocasionar perjuicios. Pero, de no modificarse el criterio de "capacidad y competencia profesional", se corre el riesgo de que en el grupo prioritario de pequeña explotación puedan entrar solicitantes con explotaciones muy pequeñas que no se dedican a la agricultura como actividad principal.

En La Rioja, muchos. Por ello, sería conveniente mantener los cuatro tramos que había antes con la posibilidad de que sea la Consejería la que decida el tramo a priorizar, partiendo de un mínimo de hectáreas para así poder identificar al verdadero profesional agrario.

En el texto nuevo ha desaparecido la obligación de mantener la superficie concedida de nuevas plantaciones a nombre del solicitante al menos cinco años. Esta obligación estaba para los jóvenes nuevos viticultores. Se debe de volver a introducir esta obligación, incluso aumentada a diez años, para todas las concesiones de nuevas plantaciones.

Se vuelve a solicitar que se introduzca una limitación de superficie concedida por solicitante durante un periodo de tiempo, que puede ser cinco años. Esto no se ha incluido nunca, puesto que el reglamento comunitario no lo contempla. Para la UAGR es importante seguir insistiendo para que el Ministerio acepte esta petición y solicite este cambio en Europa.