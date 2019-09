Alcaste: cualquier cambio se aplaza al próximo curso tras hablar con la dirección «Si se modifica el criterio, hay que dar tiempo a la reorganización del centro y ya hemos llegado un poco tarde», argumentó el consejero de Cultura CARMEN NEVOT Logroño Sábado, 14 septiembre 2019, 11:52

«El caso de Alcaste no tiene nada que ver», aseguró ayer el consejero de Educación, Luis Cacho. Y es que pese a que, según reza textual el acuerdo de Gobierno, aquellos centros que segreguen a los alumnos por condición de sexo perderán el concierto, esto no ocurrirá, al menos este curso. «De momento no se va a modificar, pero sí es una parte importante en cuanto a los valores y el modelo educativo que queremos desarrollar». Al respecto, en próximas semanas, el titular de Educación iniciará conversaciones con el equipo directivo del centro para «ver cuál es su postura». «Lo iremos viendo con calma y decidiendo cómo se actúa y de qué forma», señaló.

En cualquier caso, insistió en que este curso no habrá ningún cambio. «Si se modifica el criterio, hay que dar tiempo a la reorganización del centro y ya hemos llegado un poco tarde. Con el curso empezado no se puede modificar la organización sobre la marcha».

Al margen de los conciertos educativos en vigor, Luis Cacho insistió en el resto de líneas de actuación de su equipo, en algunos casos basadas en valores, como reducir la segregación socioeconómica, «buscando un mayor equilibrio en la distribución del alumnado». Una cuestión que se abordará «con calma», indicó, porque hay que estudiar la zonificación, el número de alumnos que se incorporan o que se pueden movilizar «respetando siempre los derechos de las familias». Pero, sobre todo, anunció una línea de cambio pedagógica, de modelo educativo, más centrado en el alumno, lo que podrá dar lugar a refuerzos en ciertos colectivos profesionales como los orientadores y especialistas de atención al alumnado.