«El alcalde estaba actuando sin contar con nadie, creo que ni con sus concejales»

Si todo se desarrolla como está previsto, pasado el mediodía de hoy el nuevo alcalde de Tricio será Manuel Martínez, dado que es a quien se propone como tal en la moción de censura firmada por él, su compañero de candidatura Miguel Castillo y los populares Roberto Benito y Saturnino Nájera. Martínez afirmaba ayer a Diario La Rioja que la moción sigue adelante, indicando que «de momento, sí». Cuestionado por si esa respuesta tan poco rotunda significaba que había alguna duda entre los firmantes, añadía que «yo no tengo ninguna constancia de que haya dudas o no».

También advertía de que él no tenía constancia oficial de lo comunicado por el PSOE de La Rioja acerca de que renegaban de él y su compañero y que, por lo tanto, ya no representaban a dicho partido, señalando que «el PSOE habrá tomado su decisión como haya creído conveniente pero, de momento, a mí no me han comunicado nada, lo único que sé es por la prensa».

Pero, tras reiterar que él se había presentado como independiente, reconocía que había presentado la moción «perteneciendo al grupo socialista», aunque dejando claro que en el caso de que le llegase la comunicación de la falta de respaldo de el PSOE, «de ninguna manera voy a renunciar a ser concejal», afirmando que «si he presentado la moción es por el pueblo y en ese caso yo no dejaría la concejalía».

Sobre las causas de la moción, Martínez aseguraba que había varias, indicando que «por falta de información, comunicación y porque el excelentísimo alcalde actual estaba haciendo todas las actuaciones sin contar con nadie del Ayuntamiento, yo creo que ni siquiera con sus concejales, y por sí solo estaba haciendo de autócrata».

Además, añadía que «había una actuación prevista por la anterior Corporación, la cual firmó un convenio para hacer el nuevo ayuntamiento, y parece ser que el actual alcalde no quería seguir adelante con ello. Hay más y lo diré en el pleno», concluía.