LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un botellón organizado en el parque del Ebro, en Logroño Justo Rodríguez

Las agresiones sexuales con sospecha de sumisión química aumentan un 60% en dos años en La Rioja

Los datos del Instituto de Toxicología sitúan a esta región a la cabeza en tasa de abusos bajo sospecha de drogas o alcohol por 100.000 habitantes

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:30

Comenta

No recuerdan lo que ha ocurrido, se sienten extrañas en su propio cuerpo, saben que algo no ha ido bien, tienen una especie de amnesia ... parcial. Estas son las principales sensaciones de las mujeres que han sufrido una agresión sexual bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, como alcohol o drogas, que han podido tomar ellas mismas o que alguien ha echado deliberadamente en sus copas con el fin de manipular su voluntad, es lo que se denomina sumisión química.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  5. 5 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  6. 6 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  7. 7 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  8. 8

    «Saber que lo que se cuenta en consulta no va a trascender puede dar confianza»
  9. 9 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas
  10. 10 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las agresiones sexuales con sospecha de sumisión química aumentan un 60% en dos años en La Rioja

Las agresiones sexuales con sospecha de sumisión química aumentan un 60% en dos años en La Rioja