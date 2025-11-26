Las agresiones sexuales con sospecha de sumisión química aumentan un 60% en dos años en La Rioja

No recuerdan lo que ha ocurrido, se sienten extrañas en su propio cuerpo, saben que algo no ha ido bien, tienen una especie de amnesia ... parcial. Estas son las principales sensaciones de las mujeres que han sufrido una agresión sexual bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, como alcohol o drogas, que han podido tomar ellas mismas o que alguien ha echado deliberadamente en sus copas con el fin de manipular su voluntad, es lo que se denomina sumisión química.

Los casos asociados al consumo de este tipo de sustancias, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, han aumentado cerca de un 60% en dos años. En 2023, el último con cifras disponibles, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses analizó 27 supuestos de delitos de índole sexual investigados judicialmente en los que todo apuntaba a que se podía haber empleado alcohol, cocaína, cannabis, derivados anfetamínicos, opiáceos o psicofármacos. Dos años antes, en 2021, fueron 17 los casos y 21 en 2022.

Las estadísticas sitúan a La Rioja, con una tasa de 8,4, a la cabeza en número de agresiones bajo sospecha de sumisión química por cada 100.000 habitantes, por delante incluso de las Islas Baleares, País Vasco, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La menor incidencia se registra en Aragón, Cataluña, Navarra y Extremadura.

El estudio, además de arrojar cifras sobre una realidad creciente aunque no alarmante, también permite relacionar los hallazgos toxicológicos con diversas variables, tales como sexo, edad, lugar de los hechos, tipo de día. De ahí que se puede trazar a grandes rasgos un perfil de las víctimas y de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

En concreto, de los datos se extrae que en La Rioja en el cien por cien de los casos, las víctimas eran mujeres. No siempre ha sido así porque un año antes, en 2022, de las 21 agresiones analizadas entonces, dos eran contra hombres, y un año antes, de las 17, una de ellas se perpetró contra un varón.

Las cifras del Instituto Nacional de Toxicología, dependiente del Ministerio de Justicia, también abordan la edad media de las víctimas que en 2023 fue de 24 años, tres menos que en 2022. No obstante, sorprende que en 9 casos, es decir, en el 33% del total, las víctimas eran menores de edad.

Cabe destacar, que en la gran mayoría de víctimas el resultado toxicológico en sangre y orina fue positivo, con el alcohol como sustancia más frecuente, aunque también se detectó la presencia de drogas, psicofármacos y otros medicamentos. En 2021, la sustancia mayoritaria fue benzodiacepinas, que son un grupo de medicamentos que se usan para tratar la ansiedad severa, el insomnio, las convulsiones y otros problemas relacionados con el sistema nervioso central.

En cuanto al lugar en el que se producen las agresiones, ocho de ellas se localizaron en el domicilio, cuatro en la vía pública, tres en un local de ocio, las mismas en un parque o monte, una en un vehículo y en el resto no consta donde tuvieron lugar. Otro de los indicadores que se recogen en las estadísticas es el momento en el que tuvieron lugar. La mayoría (70,4%) fueron en festivos o fines de semana y el 18,5% en días laborables. Por último, agosto, con cinco, fue el mes en el que se denunciaron más agresiones sexuales con sospecha de sumisión química en La Rioja.

En el conjunto del país se produjeron 1.689 agresiones de este tipo sobre unas víctimas que en el 91,1% de los casos eran mujeres con una edad medida de 27 años. La sustancia mayoritaria fue el alcohol y en cuanto al lugar, prácticamente se reparten a partes iguales los locales de ocio, domicilios y vía pública.

Se trata de una realidad que no es nueva y en la que el Gobierno regional, junto con los hosteleros y el Instituto de Medicina Legal puso el foco con más intensidad tres años atrás poniendo un campaña para luchar contra este fenómeno que consistía en ofrecer una información especializada a los profesionales del ocio nocturno. La razón de ser de la campaña tenía que ver con que en este territorio, a pesar de ser uno de los más seguros del país, cerca de un cuarto de los delitos sexuales están asociados a esta situación. En aquella ocasión, el Instituto de Medicina Legal de La Rioja y los Cuerpos de Seguridad del Estado ayudaron a formar a los hosteleros para que supieran cómo actuar en estas circunstancias.