«Es un agravio que el dictador esté al lado de las personas cuya muerte propició» José María Calleja, en una imagen de archivo. / Henar Sastre José María Calleja | Periodista, escritor y profesor de la Universidad Carlos III «Estamos en una posición de enfrentamientos en la que se vuelve a lanzar a la cabeza el insulto de español para unos y el de antiespañol para otros», asegura CARMEN NEVOT Logroño Miércoles, 26 junio 2019, 08:23

Periodista, escritor, tertuliano, columnista en Vocento, profesor universitario... José María Fernández Calleja (Ponferrada, 1955) sigue sumando líneas en un currículum que arranca en el País Vasco. Ahí comenzó su carrera periodística. Era a principios de los 80, años tremendamente convulsos, con una ETA especialmente activa que no tardó en convertirle en objeto de sus amenazas. Hoy, Calleja participa en Logroño el III Curso de Verano sobre Memoria Histórica en la Universidad de La Rioja.

- ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la reconciliación y en la memoria histórica de España?

- Ha sido de una extraordinaria relevancia, primero a la hora de contar historias concretas de personas que reclamaban una reparación, así fueran los que tenían a familiares enterrados en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos. Y más recientemente el hecho tremendo desde el punto de vista histórico y desde luego apasionante desde el punto de vista periodístico de ese hombre que ha recuperado el sonajero de su familiar, lo único que ha permanecido intacto después de que fuera fusilada. Hay que distinguir porque hay medios que han trabajado conscientemente a favor de la recuperación de esa memoria, y otros medios que se han encargado de desautorizar, minusvalorar, menospreciar ese esfuerzo de recuperación de la memoria. Pero en términos generales el papel de los medios ha sido muy importante para contar las historias pendientes de contar y para exigir esa reparación.

-¿Veremos a Franco fuera del Valle de los Caídos?

- Creo que deberíamos permitirnos ese ejercicio de democracia que sería ver al dictador exhumado de Cuelgamuros y lejos de las víctimas que provocó. El problema es que una cosa es la decisión política, que es sacarlo de ahí, y otra cosa es el complejísimo sistema de vericuetos legales que dificultan el automatismo de esa decisión política. Creo que merecemos confiar en que ojalá más pronto que tarde los restos mortales de Franco salgan del Valle de los Caídos porque sobre todo es un anomalía desde el punto de vista democrático y también porque es un agravio que el dictador esté al lado de las personas cuya muerte propició.

-¿Sólo entonces será posible la reconciliación?

- Creo que la reconciliación entre españoles tiene antecedentes muy remotos. En 1956 el Partido Comunista de España, entonces en la clandestinidad, propició la política de conciliación, esa conciliación se ha producido en algunos momentos, desde luego en los momentos de la transición, y hoy quizá estamos en una posición de enfrentamientos en la que se vuelve a lanzar a la cabeza el insulto de español para unos y el insulto de antiespañol para otros. Pero yo quiero pensar que la exhumación de Franco propiciaría esa reconciliación, aunque hay otros sectores que piensan que sería una forma de fomentar el enfrentamiento entre españoles.

- Si eso ocurre, ¿cómo cree que debe ser el modelo de Valle de los Caídos?

-Es un edificio que estéticamente no tiene arreglo. Es una estética que da miedo, que está hecho para dar miedo, pero sí sería conveniente resignificarlo, es decir, explicar qué es lo que pasó, lo que ocurrió, que hubo una guerra entre españoles, que hubo un enfrentamiento, que hubo muertes, que los turistas que vayan ahí no tengan la imagen de que aquello es un templo religioso a mayor gloria de Franco.

- Y con las víctimas de ETA, ¿ha habido resarcimiento?

-Creo que el resarcimiento de las víctimas de ETA es imposible porque es devolverles la vida, pero en España, después de los primeros años de olvido, los 70, 80, ha habido una política respecto de las víctimas del terrorismo ejemplar, tanto en la consideración política como en el tratamiento de leyes, como en los apoyos económicos.

- No se descarta una nueva convocatoria de elecciones, ¿entendería una nueva cita con las urnas?

- El mero enunciado de que pueda haber nuevas elecciones generales me provoca urticaria. Significaría el fracaso de la gestión política. A los políticos se les ha dado un mandato que es el que es, que no permite según qué mayorías pero se pueden facilitar otras. Quiero pensar que va a haber, aunque sea en el último minuto, un rato de lucidez que permita no repetir las elecciones y permita conformar un gobierno que llegue a acuerdos más o menos variables porque es fundamental para tratar de abordar los problemas de los españoles.