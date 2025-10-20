Los agentes de Policía Nacional descartan que la muerte de Mercedes cuadrara con un suicidio

Carmen Nevot Logroño Lunes, 20 de octubre 2025, 15:10 Comenta Compartir

Primera jornada de juicio en el que A. E. M. se enfrenta a 22 años de cárcel por presuntamente matar a su esposa y, además de la exposición de las versiones que mantienen las acusaciones y la defensa, ha servido para trazar un pequeño perfil de la víctima, una mujer de 56 años, que en el momento del asesinato se encontraba de baja por una lesión en la espalda pero que el día 14, un día después de que fuera hallada muerta en su domicilio, tenía cita con el tribunal médico para valorar si podía volver a su puesto de trabajo.

Mercedes, la víctima, según el testimonio recabado en el vecindario por los agentes de la Policía Nacional que acudieron a su domicilio en la tarde del 13 de octubre de 2020 y que este lunes han declarado en la vista oral, era una mujer de costumbres. Compraba el pan todos los días en el mismo establecimiento y a la misma hora, a las 11.30 horas. Llevaba años haciéndolo así que entre la víctima y el panadero había una relación de confianza. Ella le confesaba que se sentía sola, esclava de la casa y «sentía presión por tener la comida preparada y la ropa limpia para cuando fuera su marido». El día de su asesinato tenía cita a las 09.00 horas en la peluquería, la misma a la que acudía desde hace 20 años, pero no se presentó ni tampoco avisó.

En el juicio, estos mismos agentes han descrito la escena que se encontraron al llegar a la vivienda de la víctima. El marido, que había llamado al 112, estaba en el piso y en un principio «repetía casi constantemente las palabras: mi mujer se ha suicidado», pero «no cuadraba con lo que nos encontramos» ni por la cantidad de sangre ni por la posición del cuerpo de Mercedes.

La vecina del piso superior declaró a los agentes que ese mismo día, sobre las 12.45 horas, había escuchado un fuerte grito proveniente de la vivienda de Mercedes, parecido al de «un niño discapacitado», aunque no pudo precisar si era del rellano o del interior.

Días después del crimen, A. E. M. acudió voluntariamente a comisaría y dijo entonces que todo le parecía «muy extraño, que a su mujer podían haberla matado», también les contó que había cinco juegos de llaves de su piso, uno de ellos en posesión de un amigo, pero no desconfiaba de él.

En la primera jornada, la defensa de A. E. M. ha preguntado a los agentes por el supuesto amante que, según habría declarado algún vecino a la policía, tendría Mercedes. No obstante, ninguno de los que han pasado este lunes por la Audiencia Provincial tendría constancia de una declaración que sí aparecería en el atestado policial.