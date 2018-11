Los afectados de Villamediana piden la justicia gratuita para tratar de parar el lanzamiento Saray, Judith y Cristina, ante el edificio en que residen y sobre el que pende el desahucio. :: m. herreros Este miércoles han presentado la documentación en el juzgado, con el fin de que esta fórmula prorrogue el plazo en el que pueden disponer de sus pisos PILAR HIDALGO Miércoles, 7 noviembre 2018, 18:29

Las semanas pasan y los ánimos flaquean entre las doce familias de Villamediana de Iregua sobre las que pende una orden de desahucio. «Es frustrante, muy frustante», afirma Saray García, una de las afectadas.

Desde que a mediados de octubre el Juzgado de Paz de Lardero les notificó que el próximo 10 de diciembre se iba a producir el lanzamiento de las viviendas que tienen alquiladas porque el promotor y casero mantiene una deuda, una representación de estos inquilinos ha mantenido múltiples reuniones con todo tipo de instituciones. Han expuesto su caso en la Consejería de Fomento y Política Territorial (de la que depende Vivienda), en el Ayuntamiento de Villamediana, en el Parlamento de La Rioja e incluso en la Delegación del Gobierno. «Pasan los días y nadie se pone en contacto con nosotros», lamenta Cristina de la Peña, otra de las residentes en el número 35 de la calle Río Alhama.

Este miércoles les han citado en el Juzgado de Paz de Lardero para que presenten la documentación necesaria para solicitar un abogado de oficio. «Hemos pedido la justicia gratuita», apunta García, quien indica que esto previsiblemente paralice el proceso de lanzamiento previsto para el próximo 10 de diciembre. Confían en que de este modo dispongan de más plazo para alcanzar una solución, aunque desconocen con qué nuevo margen contarán. «Estamos agotadas porque llevamos muchas semanas peleando y no sabemos si vamos a lograr algo o no», admite Judith Rodríguez. «Nos enteramos más por lo que os dicen a la prensa que a nosotros», continúa. Agradecen el apoyo que reciben de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de La Rioja y de la alcaldesa de Villamediana, pese a lo cual reconocen que viven «con mucha tensión».

Así, se han hecho más frecuentes las discusiones entre las parejas y con los niños. Y es que no hallan una solución. «No encontramos otras casas y no es ya sólo la mudanza; sino que un traslado implica el pago de nuevas fianzas, volver a dar de alta servicios que habíamos pagado... Y todo no se hace de un día para otro», apunta Rodríguez. Tienen «esperanza» en que hoy el juzgado paralice el desahucio. Pero «¿hasta cuándo?».