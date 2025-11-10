«Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»

«Yo empecé hace dos años con la apicultura, pero hay cosas que se escapan de tu mano, porque no tienes armas para actuar», admite ... Adrián Ezquerro, obligado a mover ahora las ocho colmenas de abejas que atendía con mimo en el término de Priau, en Leza de Río Leza, para tratar de salvarlas de la condena a muerte que representa la avispa asiática.

«Hace unos días fui para hacer una de las últimas revisiones antes del invierno y quitarle ya las alzas y vi como media docena de avispas asiáticas revoloteando. Volví poco después para dar uno de los tratamientos que hay que ponerles a las abejas, para la varroa, y a colocar algunas trampas para las avispas, pero vi que ya tenía una de las colmenas infestada, perdida del todo. Ni siquiera quise abrirla porque había muchísimas avispas, tantas que ni se podían contar, rodeando la colmena y entrando y saliendo de la piquera», resume.

Nido de Vespa velutina descubierto hace unos días en Leza y ya destruido. Raúl Martínez Manzanares

Las otras siete colmenas también estaban amenazadas por la voracidad de la especie invasora. «La verdad es que era exagerado, no me lo esperaba. Sabía que en otras zonas estaba presente y me habían dicho que la semana pasada destruyeron un nido en Leza y otro el año pasado, pero yo hasta el domingo pasado no había visto ninguna avispa asiática por allí y la verdad es que ha sido una evolución demasiado rápida. Además, te puedo decir que las ves en persona y asusta, por mucho que llevamos nuestros trajes especiales. Aparte del tamaño, como tres veces el de una abeja, son muy agresivas y atacan todas a la vez», confiesa el apicultor, que en apenas hora y media capturó un buen puñado de avispones en las trampas. «Pero claro, al final es un parche, si no atacas su nido pues no las destruyes. Así que me han aconsejado mover las colmenas a otra zona, porque aquí la avispa asiática está ya cebada y solo con su presencia la abeja deja de salir, la colmena se debilita y muere», concluye.

«Yo ya había visto que había un poco más de actividad de la Vespa velutina en los últimos días, porque se les veía recogiendo la proteína de la flor de la hiedra, explica, por su parte, Raúl Martínez Manzanares, alguacil de Leza de Río Leza, quien resalta que hace unos días »los especialistas de Medio Natural destruyeron aquí un nido con las escopetas y los productos químicos».

«Habrá más, porque llevamos ya dos o tres años quitando nidos», augura RaúlMartínez, quien insiste en la actividad tardía de la especie, en pleno noviembre. «Yo la he visto mucho estos días alrededor del pueblo, porque van a las hiedras y a por esas pasas que puedan haber quedado en las cepas o en las parras, etc...)», resume.