Las adolescentes riojanas reconocen beber y fumar mucho más que sus compañeros

La juventud riojana, y también la española, bebe y fuma menos que antes. Los datos de la última Encuesta sobre Uso de Drogas en ... Enseñanzas Secundarias (Estudes 2025), presentada ayer por la ministra de Sanidad, Mónica García, desvelan un menor consumo de estas drogas legales e ilegales entre los alumnos de 14 a 18 años.

El informe, que se publica cada dos años, permite conocer mediante encuestas (35.000 en España, casi 1.400 de ellas en 36 centros educativos de La Rioja) la relación de los adolescentes con estas sustancias y sus hábitos.

En La Rioja, aunque en menor porcentaje que en otras regiones, especialmente en el caso del alcohol, se percibe ese descenso. Pero la rebaja es pequeña.

Uno de cada cinco alumnos de Secundaria afirma haberse emborrachado durante el último mes

Tres de cada cuatro adolescentes reconoce haber probado el alcohol al menos una vez en la vida, porcentaje que se reduce ligeramente (73,7%) al preguntarles si lo habían consumido en el último año y que cae al 58,7% cuando el margen temporal se acota a un mes. En esos treinta últimos días, casi uno de cada cinco desvela que no solo había bebido, sino que se había emborrachado.

Respecto al tabaco, solo el 29% asegura haberlo probado, el 23,7% responde que ha fumado en el último año y uno de cada seis que lo ha hecho en el último mes. Pero cuatro de cada diez (un 43%) afirma haber probado los cigarrillos electrónicos, 14 puntos más que los tradicionales.

«Existe una mayor cultura de los cuidados y de la salud y eso cala entre los jóvenes», explica el profesor Javier Ortuño

En cuanto al cannabis, la sustancia ilegal más extendida y única cuyos datos están regionalizados, aunque La Rioja muestra unos datos ligeramente superiores a la media nacional (22 de cada cien adolescentes riojanos dicen haberlo probado, por 21 españoles), el consumo es el más bajo de la última década.

Para Javier Ortuño, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Rioja, los descensos resultan «positivos» pero «siguen siendo mejorables». «La percepción de la sociedad está cambiando, existe una mayor cultura de los cuidados, de la salud, y eso va calando en los jóvenes», explica. Para el docente de la UR, los jóvenes y también sus padres «conocen mejor el impacto de estas sustancias en el aspecto físico», aunque todavía no se asocien a los efectos negativos en la salud mental porque «el consumo nunca es inocuo y menos en cerebros en formación».

Pero todavía hay un buen porcentaje de jóvenes refractarios a este mensaje y en La Rioja, curiosamente, el género importa y mucho. Las adolescentes españolas suelen ser las más lanzadas a la hora de probar estas sustancias (o de reconocerlo), pero en nuestra comunidad la diferencia entre chicos y chicas es la más alta del país.

En el consumo de alcohol, esa diferencia supera los seis puntos (el 78,8% de las chicas reconoce haber probado el alcohol por 'solo' el 72,4% de sus compañeros y el 61% afirma haber bebido en el último mes por el 56% de los varones). Mientras, en el consumo de tabaco el abismo se abre hasta los nueve puntos porcentuales (33,2% de chicas por 24,2% de varones). Incluso en el cannabis hay más féminas que responden haber fumado esta droga ilegal (22,3% respecto al 21,6%) que chicos, situación que solo se repite en Castilla-La Mancha.

Explicar esa diferencia no tiene una respuesta clara, pero hay factores importantes. Por ejemplo, Ortuño argumenta que en La Rioja existe una cuestión netamente cultural. «Beber está hasta bien visto socialmente, especialmente en La Rioja, entre la población adulta y eso se refleja en los adolescentes», apunta. Las chicas también maduran antes y viven esa etapa de cambios buscando identificación social e imitando. Beber o fumar, por ejemplo, parecen muestras de madurez en su entorno más cercano.

También el deporte es importante: los chicos suelen prolongar la práctica deportiva y esto funciona como un freno a un ocio exclusivamente vinculado a la fiesta. Y, por supuesto, el uso de estas sustancias como inhibidores del malestar emocional o los problemas, lo que suele ser más frecuente entre las chicas.