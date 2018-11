«Además de proteger las denominaciones es crucial evitar trabas arancelarias» Lapuente confía en que el mercado británico mantendrá su «fidelidad» a Rioja a pesar del 'brexit' y su impacto en la economía de Reino Unido MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Jueves, 22 noviembre 2018, 13:24

«Nadie se ha enfrentado a destripar un documento de casi 600 páginas, así que resulta muy precipitado valorarlo al completo». Así se expresa el director general de Consejo Regulador de la DOC Rioja, José Luis Lapuente, en relación al principio de acuerdo alcanzado sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Lapuente sí ha consultado el texto en uno de sus apartados más preocupantes para el sector riojano: la situación en la que se quedan las denominaciones de origen. Y lo que ha visto le resulta «interesante», pues protege «los estatus». A partir de ahí, «se mantienen las incertidumbres, porque a este preacuerdo le quedan muchas etapas que cubrir», subraya.

En cuanto al descenso de las exportaciones de Rioja a Reino Unido, y al margen de la devaluación de la libra o de la situación que provocó una cosecha corta como la del 2017, «nuestros objetivos deben seguir siendo los mismos: es el mercado más potente y representa un tercio de nuestras ventas al exterior (38% de las operaciones globales)». En este sentido, Lapuente confía «en la fidelidad de Reino Unido hacia Rioja». «Vinos tranquilos, que tienen mucho atractivo», remarca.

En cuanto al futuro acuerdo comercial que rija las relaciones entre la UE y Reino Unido cuando de forma efectiva y plena el 'brexit' sea definitivo (una vez superado el periodo de transición), el responsable del Consejo insiste en que lo crucial es «que no se impongan trabas arancelarias». Pero, además, añade otro elemento de reflexión. Y es que si el acuerdo perjudica a la economía británica, eso conllevará una reducción de las ratios de crecimiento y, en consecuencia, «impactará sobre el consumo». Lapuente añade que, dada la importancia del mercado británico para Rioja, «no podemos vivir de espaldas a lo que está ocurriendo», pero subraya que «hasta que no concluya todo el proceso no sabremos cuáles son las nuevas reglas de juego que nos damos y en qué escenario definitivo tendremos que ponerlas en práctica».