El PP acusa de «prepotencia» a Andreu y falta de transparencia

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, acusó a la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, de «prepotencia» y de no haber aclarado su hoja de ruta durante la celebración de su discurso de investidura. En una rueda informativa, Garrido lamentó que la legislatura empiece «con muchas incógnitas por despejar», lo cual a su entender genera «incertidumbre, desconfianza y miedo». En su análisis del reciente debate de investidura, el «desprecio» con el que desde su punto de vista se dirigió a los propios diputados al afirmar que hacía las réplicas al Grupo Popular «aunque no se lo mereciera». Garrido también se mostró crítico con el «tono peyorativo, despreciativo e insultante» con el que se dirigió Andreu al portavoz de Cs, Pablo Baena, y que calificó de «impropio de la cortesía parlamentaria». Abundando en ello, Garrido indicó que la presidenta socialista no puede demostrar ese «desprecio» a los diputados de la oposición, que representan a una mayoría social en La Rioja. «Tendrá que acostumbrarse a escuchar cosas que no le gustan», remachó.