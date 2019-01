«El acuerdo reúne los derechos fundamentales para los autónomos» Fernando Melchor, en su despacho de trabajo. :: juan marín El presidente de ATA Rioja considera una «solución óptima» el pacto alcanzado entre Gobierno y asociaciones de profesionales por cuenta propia Fernando Melchor Presidente de ATA La Rioja PILAR HIDALGO LOGROÑO. Domingo, 6 enero 2019, 00:16

El acuerdo alcanzado hace unos días por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con las asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA, Uatae y CEAT) ha resarcido a este colectivo, penalizado de forma histórica por la falta de derechos. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) La Rioja considera muy positivo este pacto, que será de aplicación a partir del próximo 1 de enero, para los 26.213 trabajadores por cuenta propia que se contabilizan en la región.

-¿Qué supone este acuerdo para los autónomos?

-El acuerdo alcanzado con todas las organizaciones de autónomos, entre ellas ATA, entendemos que constituye una solución óptima porque se refuerzan derechos como el derecho al paro, puesto que mejora el acceso y la flexibilización de las condiciones. También cabe destacar el derecho a la prestación por accidente de trabajo y enfermedad profesional desde el primer día, que resulta un logro muy importante; o el derecho a la formación continua y al reciclaje profesional. Los autónomos no teníamos regulada esa formación como viene regulada para los trabajadores por cuenta ajena. De hecho, aquí en La Rioja los autónomos no teníamos aparejada ninguna acción formativa desde hace muchos años. Por esto, si eso se logra reorientar, bienvenido sea.

-Entre las medidas figuran algunas dirigidas a las mujeres.

-Sí, otra de las cuestiones es la baja por maternidad y que puedan obtener la tarifa plana de 60 euros durante los 12 primeros meses cuando se vuelve a incorporar la mujer al mercado laboral. Visualizar ese sector es fundamental y sobre todo que puedan acogerse a los mismos derechos que un trabajador por cuenta ajena.

-¿Consideran que este acuerdo marca un antes y un después?

-Entendemos que es un paso adelante en todos los derechos que estamos reclamando. Porque hasta ahora había actuaciones, pero la ejecución de las medidas muchas veces chocaba con la realidad de la Administración y de la Seguridad Social. En este momento estamos ya con medidas muy concretas, que se van a ver reflejadas en el 2019.

-No obstante, imagino que la pelea por seguir arañando derechos no cesa.

-Claro. Hay muchos derechos por los que hay que seguir trabajando; pero los fundamentales, o parte de ellos, los tenemos en este acuerdo. Hay que ver cómo se van desarrollando y aplicando. Estas medidas entendemos que son parte de la equiparación a la que tenemos que tender los autónomos. Por lo tanto, hay que ver y vigilar que se van cumpliendo de forma adecuada.

-La figura del autónomo se ha asociado de forma tradicional a un trabajador esforzado, al que no le alcanzaban las horas del día y que no tenía opción a ponerse enfermo. Ante este imagen, ¿la gente hoy en día apuesta por darse de alta en el epígrafe por cuenta propia?

-Cualquier emprendedor que inicie una actividad, en el 90% de los casos, empieza como autónomo ya que representa la manera más rápida y sencilla. Simplemente con tramitarlo en la Seguridad Social y darte de alta en la Agencia Tributaria, en una mañana ya puedes empezar a trabajar como autónomo. Por su parte, las sociedades son el elemento más avanzado de los autónomos y donde ya debes mantener una estructura determinada. Un autónomo, en el momento en que sufra pérdidas o la actividad no funcione, con darse de baja ese mes deja de pagar los impuestos y la cuestiones derivadas de esa actividad. En cambio, para una sociedad resulta más complicado. Tienen que afrontar el impuesto de sociedades, deben llevar una contabilidad determinada, ser una actividad con un negocio mínimo... Pero disponen también de sus ventajas. Un autónomo responde con todos sus bienes respecto de su actividad profesional. En cambio, una sociedad limitada simplemente responde con los bienes que tiene la sociedad. Así que tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

El emprendedor

-Al emprendedor parece que le rodea un halo de reconocimiento social, del que carece el autónomo. ¿Se debería dignificar la figura de este último?

-El emprendedor es un eufemismo porque es un autónomo más. La cuestión es que el emprendedor desarrolla una actividad que puede ser quizá más novedosa o más tecnológica. En cambio, muchas veces se liga a la imagen del autónomo la del profesional que a la hora de realizar una chapucilla pregunta al cliente si quiere que le aplique el IVA o no. Esto ha dado una imagen negativa de los autónomos porque todos lo cobran. Asimismo, el consumidor debería exigir que se le hiciera la factura por los servicios para que quede constancia de que ese dinero no es un dinero negro, que se va a declarar y que no se vulnera la ley. Y en esto estamos todas las partes, el Gobierno, los autónomos y los consumidores, que son los que tienen que exigir.

-Últimamente está despuntando el falso autónomo. ¿Le preocupa?

-Hay que acabar con la figura de los falsos autónomos. Tanto las administraciones como las empresas están fomentando esta figura dentro de su actividad. El falso autónomo es aquel al que, en vez de darlo de alta como trabajador por cuenta ajena, se le obliga a darse de alta por cuenta propia pese a que desarrolla las funciones de un trabajador por cuenta ajena. Hay que acabar con esta actividad porque supone perder derechos y porque está dañando la imagen del colectivo.