Acuerdo para obras de mejora en los cuarteles de la Guardia Civil de Haro, Ezcaray, Nalda y Aldeanueva El fin es mejorar las condiciones de vida y trabajo de los agentes y modernizar sus instalaciones

La Rioja logroño. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Gobierno de La Rioja ha firmado un convenio con el Ministerio del Interior para financiar obras de modernización, conservación, reparación y mejora en varios acuartelamientos de la Guardia Civil en Haro, Ezcaray, Aldeanueva de Ebro y Nalda.

La consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín; y la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana María Calvo Sastre, han suscrito este acuerdo, cuyo fin es mejorar las condiciones de vida y trabajo de los miembros de la Guardia Civil y modernizar sus instalaciones. La aportación del Gobierno de La Rioja será de 230.000 euros, con cargo al presupuesto de 2025, detalló ayer en una nota de prensa.

En el acuartelamiento de Haro se sustituirá el vallado perimetral y se reformarán las dependencias del Equipo Viogen, unidad especializada en la atención a víctimas de violencia de género; y las obras en el de Ezcaray consistirán en la sustitución de la red de distribución de agua y beneficiarán al Grupo de Rescate en Montaña y a la Patrulla de Protección de la Naturaleza.

La renovación de las ventanas en las dependencias oficiales y en los pabellones de vivienda son las actuaciones previstas en Aldenueva de Ebro y en el de Nalda se reformarán el acceso, la sala de calderas y las puertas de las viviendas del cuartel.