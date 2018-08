«Con la ley actual, 200 razas se podrían considerar peligrosas»

Nacho Sierra, psicólogo y adiestrador canino, no cree en la clasificación de PPP existente. Aunque la legislación actual específica únicamente ocho razas de perros como peligrosas, Sierra explica que «hasta 200 razas se podrían considerar potencialmente peligrosas de las 380 existentes, pero, sin embargo, la personalidad del animal no es peculiar de cada raza».«Científicamente hablando -continúa-, nadie se ha parado a pensar que señalar a determinadas razas no tiene sentido». Para Sierra, un golden retriever con un genotipo agresivo puede ser más peligroso que un rottweiler con uno pacífico. Desde su punto de vista, la personalidad del animal está marcada «un 60% por su linaje y en un 40% por el ambiente en el que vive y por la educación que recibe a lo largo de su vida».