Un acto formal y entrañable al que no faltó casi nadie

Apenas era posible moverse y el calor obligó a abrir algunas ventanas del salón de actos de la Delegación del Gobierno de La Rioja. Al acto «formal pero entrañable», como lo calificó el máximo responsable de la sede, José Ignacio Pérez Sáenz, no faltó casi nadie.

Jesús Herranz Torrubia estuvo arropado en su toma de posesión como jefe superior de Policía de La Rioja por su esposa y una de sus hijas, que posaba orgullosa con su uniforme del Ejército en un acto al que asistieron, además de una amplísima representación de miembros del Cuerpo Superior de Policía, de la Guardia Civil, del Ejército y de la Policía Local, el jefe del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros; la presidenta del Parlamento riojano, Ana Lourdes González; y la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, entre otros cargos.

Solo falló, a última hora el director adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, riojano de Aguilar del Río Alhama que al final no pudo acudir a una ceremonia que presidió el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, junto al que se situaron el presidente José Ignacio Ceniceros y el antecesor de Herranz Torrubia, el hoy comisario general de Policía Científica, Pedro Luis Mélida. Éste fue el encargado, tras la jura del cargo ante la Constitución, de entregar el bastón de mando a su sucesor, con quien se fundió en un abrazo, y desearle suerte en su misión.

«Sin duda, hay mucho trabajo por hacer. Vivimos tiempos complejos con grandes retos en materia de seguridad pública: terrorismo, crimen organizado, ciberdelincuencia o tráfico de seres humanos, que exigen prevención, anticipación e investigación», aseguró Herranz Torrubia en su discurso, en el que defendió la colaboración con Guardia Civil, Policía Local y seguridad privada; en la necesidad de aunar esfuerzos con jueces y fiscales y en intensificar los contactos con los colectivos ciudadanos.

«Desde hoy, como un riojano más, espero trabajar y estar a la altura de lo que se espera de mí», concluyó, para ofrecer «capacidad de servicio, entrega, dignidad y lealtad».

«No nos despistemos»

Pérez Sáenz, tras destacar que el nuevo jefe superior «recibe una buena herencia» y resaltar que La Rioja es una de las tres comunidades más seguras de España, defendió que «debemos proteger a quien nos protege. Hay que respetar la ley y las fuerzas que hacen respetar la ley tienen que estar protegidas por el resto de la sociedad».

El delegado, en referencia a Cataluña, advirtió de que la próxima semana «viene movida» y aseguró que «sin duda, nadie quiere el uso de la fuerza, pero no se puede equiparar la fuerza legítima con la ilegítima». Finalmente, tras aseverar que «hay conflictos que nadie espere que se resuelvan por la fuerza», avisó: «La cohesión territorial de España pasa por la cohesión y por la unidad de los que creemos en la unidad de España, no nos despistemos, no nos despistemos».