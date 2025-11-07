La actividad emprendedora riojana es de las más bajas del país, según un informe Este análisis se ha realizado entre mayo y septiembre de 2024 con más de mil encuestas y la opinión de 36 expertos

La Rioja tiene un ecosistema de emprendimiento sano y una actividad emprendedora relativamente baja, de las más bajas de España, según el informe GEM Rioja 2024-2025, que analiza la situación del emprendimiento en la comunidad riojana.

El coordinador técnico del informe, Juan Manuel Ortega, presentó este viernes las conclusiones de este trabajo, en un acto organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Asociación Observatorio del Emprendimiento de La Rioja, entidad que ha elaborado este estudio.

Este análisis se ha realizado entre mayo y septiembre de 2024 con más de mil encuestas y la opinión de 36 expertos, y se incluye en la jornada 'Palancas de activación de los ecosistemas emprendedores: una oportunidad para La Rioja'.

La jornada fue inaugurada por la consejera de Economía de La Rioja, Belinda León; el rector de la UNIR, José María Vázquez; y el presidente de la Asociación Observatorio del Emprendimiento de La Rioja, Luis Ruano.

Ortega, en declaraciones a los periodistas recogidas por Efe, añadió que el informe pone de relieve que hay un descenso significativo de la actividad emprendedora en la región, con una tasa de iniciativas empresariales (TEA) del 3,3%, que se distancia del nuevo máximo nacional, del 7,2 %.

También refleja que existe un retroceso de las iniciativas consolidadas, que bajan al 6,5% y que, en el período analizado, se sitúan por primera vez por debajo de la media española, que está en el 6,8 %.

A pesar de esta evolución negativa, el estudio destaca algunos signos alentadores, ya que las iniciativas potenciales –personas que planean emprender en los próximos años– suben hasta el 4,9 %, y la tasa de abandonos empresariales se mantiene en el 1,5%, que es la más baja de España y con una brecha récord, frente al 3,5 % nacional. Además, el índice de contexto emprendedor (NECI) sitúa a La Rioja en una posición intermedia, con un 4,7, que está por encima de la media nacional.

