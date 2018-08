No es necesario viajar lejos para ayudar. La asociación Gantalcalá cuenta con siete riojanos en proyectos de Servicio de Voluntariado Europeo. Una de ellas es Virginia Tejada, de 30 años, graduada en Trabajo Social y en Integración Social, que trabaja en ludotecas para niños de familias con problemas en Bialystok (Polonia). Para ella, un Erasmus en Italia le convenció, se informó y se decidió: «Me había gustado el proyecto y el país de destino no me importaba». «Estas experiencias son muy enriquecedoras», reconoce, y añade: «Aconsejo a todos los jóvenes que realicen algo así en sus vidas, no se necesita disponer de recursos económicos». Por otra parte, Eva Villoslada, de 24 años, graduada en Traducción e Interpretación, está en Viena desde enero colaborando en un refugio para jóvenes que llegan de Siria, Afganistán y Somalia. Ella les entretiene, les da clases de español y les apoya en su integración. «Es increíble ver día a día a chicos y chicas que, tan jóvenes, se han visto obligados a dejar atrás sus países y a sus familias para poder tener una vida y, aún así, te ofrecen todo lo que tienen».