Cs acepta la improcedencia del despido de su coordinadora parlamentaria Yolanda San Juan apunta que la formación naranja ha firmado el finiquito en el que admite la ilegalidad de su cese y le abona la indemnización prevista LUIS J. RUIZ LOGROÑO. Martes, 15 enero 2019, 01:01

Yolanda San Juan regresó a La Rioja en julio del 2017. La dirección nacional forzó su contratación con el objetivo de mediar en el «acoso» a Rebeca Grajea por sus compañeros de bancada. Ayer, esa relación laboral quedó definitivamente extinguida después de que el grupo parlamentario reconociera que el despido, escenificado en sede parlamentaria el pasado 21 de diciembre, fue improcedente. Aquel día, como informó Diario LA RIOJA, San Juan fue llamada a salir del despacho que ocupaba en el hemiciclo para recibir de manos de Diego Ubis y ante el ujier mayor la carta de despido.

En la mañana de ayer tuvo lugar en Logroño el acto de conciliación entre las dos partes en el que, según ha explicado San Juan a este periódico, los representantes legales de la formación naranja no pusieron en duda la improcedencia de la rescisión de su contrato y acordaron abonarle la indemnización que legalmente le corresponde (la legislación laboral marca 33 días por año trabajado). Desde Cs, el asesor del grupo parlamentario rechazaba hacer valoraciones al respecto aduciendo que se trata de «una cuestión de orden laboral sin trascendencia en el ámbito político».

«Desde el principio han presentado la improcedencia del despido a mi abogado», relataba San Juan en la tarde de ayer explicando que tras recibir la indemnización que le corresponde queda definitivamente desvinculada de la formación.

Yolanda San Juan Excoordinadora parlamentaria Cs «Rebeca Grajea ha tenido que pedir amparo a la presidenta porque no está segura en el Parlamento»

«Cuando empecé a trabajar, no esperaba que todo terminara así», señalaba la ya excoordinadora del grupo parlamentario, que sostuvo que desde el primer momento tenía claro que «a Diego Ubis no le iba a gustar» su presencia en el hemiciclo. «Estos finales de fiesta han sido debidos a que se acercan las primarias y todo el mundo se pone nervioso. Todo se ha precipitado y creo que es porque este hombre no ha podido cumplir todos los compromisos que tenía adquiridos».

San Juan lamentaba también que «después de todo el espectáculo, la situación continúa igual de enquistada. Intenté poner en marcha el protocolo de acoso laboral que se activa en cualquier empresa: comprobar qué ha sucedido y ver cómo se gestiona, si se puede resolver... Tras mi despido Rebeca (Grajea) ha tenido que pedir amparo a la presidenta. No está segura en el Parlamento».