A. E. M., absuelto de asesinar a su mujer, minutos antes de esta entrevista. Justo Rodríguez
Crimen de Los Lirios

«Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»

Absuelto de asesinar a su mujer, Mercedes, A. E. M. asegura que siempre ha tenido la conciencia muy tranquila «porque yo no he sido»

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:04

Comenta

Rara vez un jurado popular emite un veredicto de no culpabilidad. En La Rioja, de hecho, en treinta años de existencia, sólo en dos ocasiones han eximido de responsabilidad al acusado ... . La última vez fue el pasado martes, ocho de los nueve miembros elegidos para deliberar en el caso del crimen de Los Lirios lo tuvieron claro en menos de 24 horas. A. E. M. era declarado no culpable de asesinar a su mujer, Mercedes, en la madrugada del 13 de octubre de 2020. Ese día, el hasta entonces procesado confiesa que su hijo y él se fundieron en un abrazo y sintieron la alegría de que «por fin había salido la verdad».

