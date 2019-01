Casi 4.000 profesores riojanos eligen hoy a sus representantes en la junta de personal docente Protesta de la Plataforma de Interinos de La Rioja el pasado domingo en Logroño. :: sonia tercero Una sentencia impide que la Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR) concurra a las elecciones por un defecto de forma CARMEN NEVOT Logroño Martes, 22 enero 2019, 13:46

3.980 profesores eligen hoy en las urnas a los 27 representantes sindicales que conformarán la junta de personal docente, encargada de encabezar la negociación con la Administración educativa los próximos cuatro años.

A las elecciones concurren los sindicatos CCOO, ANPE-FSES, CSIF, UGT, STAR y STE-Rioja y, pese a sus intentos, no puede presentarse la Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR). Una sentencia judicial ha echado por tierra las pretensiones de este colectivo por un defecto de forma en la presentación de la candidatura.

De acuerdo con el fallo judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Logroño contra el que no cabe recurso, la PIR presentó su candidatura el pasado 9 de noviembre. Cuatro días después, el 13, la Mesa Electoral acordó no proclamar la lista de candidatos por no cumplir los requisitos legales al faltar las firmas que avalasen la candidatura. Al día siguiente la PIR presentó una reclamación y el 29 de ese mismo mes se dictó laudo arbitral que estimó la reclamación de la plataforma y revocó la decisión de la mesa. Finalmente, CCOO impugnó el mencionado laudo, estimado por la Justicia y que, por tanto, tumba cualquier pretensión de que los interinos concurrieran hoy a las elecciones.

Doce meses

La jornada comenzará a las 8 horas con la constitución de las mesas, que permanecerán abiertas hasta las 19 horas, excepto la ubicada en Cervera del Río Alhama que finalizará a las 16 horas.

En total, se constituirán doce mesas. Cuatro de ellas estarán en Logroño (Conservatorio, ESDIR, IES Hermanos D'Elhuyar y CEIP Las Gaunas). El resto de las mesas se ubicarán en Alfaro, Arnedo, Calahorra Cervera, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Navarrete.