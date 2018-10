Casi 3.000 riojanos han pedido el certificado de delitos sexuales para poder trabajar con menores Un profesor enseña canciones a los niños en un aula. :: / L.R. 324 personas tienen en nuestra región una condena en firme por haber cometido algún delito de índole sexual CARMEN NEVOT LOGROÑO. Martes, 16 octubre 2018, 20:57

El 1 de marzo del 2016 cambiaban las reglas del juego. Todas aquellas personas que a partir de ese momento iban a trabajar o a ejercer una labor de voluntariado con menores debían solicitar antes, como condición 'sine qua non', un certificado de antecedentes penales por delitos sexuales y sólo si este documento estaba limpio de mancha podían hacerlo.

Con este fin y siguiendo las recomendaciones del convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual se creó el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS). Los firmantes del acuerdo se comprometieron a adoptar las medidas necesarias para que el acceso a las profesiones cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con niños garanticen que los aspirantes a ejercer dichas profesiones no hayan sido condenados por actos de explotación o abuso sexual con niños.

ALGUNAS CIFRAS 303

riojanos tenían antecedentes por delitos sexuales nada más entrar en vigor el registro en marzo del 2016.

21

son los riojanos que se han sumado desde marzo del 2016 a la lista de condenados por delitos sexuales.

Desde la puesta en marcha del registro, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia, en La Rioja, 2.751 personas han solicitado su certificado, 265 a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) de la gerencia territorial de Justicia de Logroño y el resto, 2.486, lo reclamaron de forma presencial en la mencionada gerencia, situada en la capital.

En cualquier caso, a estos datos, según matizan en el departamento de Dolores Delgado, habría que sumar el de riojanos que solicitaron su certificado por Internet, por ejemplo, desde su domicilio. En ese caso no constaría que la petición habría sido formulada desde esta comunidad.

¿Y cuántos riojanos figuran en el mencionado registro y, por tanto, tienen prohibido trabajar con menores? De acuerdo con el Ministerio de Justicia, nada más ponerse en marcha esta nueva medida encaminada a velar por el menor 303 riojanos tenían antecedentes por delitos sexuales, es decir, habían sido enjuiciados y sentenciados por cometer algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales, incluida la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A día de hoy, más de dos años después de la entrada en vigor de esta medida, el número de inscritos ha aumentado hasta 324.

LAS PREGUNTAS 1 ¿Qué es un certificado de antecedentes de los delitos incluidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS)? Es un certificado que permite acreditar la carencia de penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía o, en su caso, la existencia de los mismos. 2 ¿Quién debe solicitarlo? El personal de los centros educativos públicos y concertados, las escuelas infantiles, las de idiomas, los conservatorios y los centros deportivos ya sea temporal o definitivo. No es necesario presentar el citado certificado en aquellas profesiones en las que, habiendo un contacto habitual con el público en general, entre los que pueden encontrarse menores, no estén por su naturaleza exclusivamente destinados a un público menor de edad 3 ¿Dónde entregar la solicitud de certificado? El certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales En el caso de los trabajadores, pueden hacerlo de forma electrónica a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia; de forma presencial en los registros de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en el Centro de Atención al Ciudadano de Madrid, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas y a la de cualquier Administración Local; o por correo postal dirigido a cualesquiera de las gerencias territoriales o al Centro de Atención al Ciudadano de Madrid. 4 ¿Cuándo hay que presentar el certificado? Se deberá presentar en los casos de nuevo ingreso o cuando se produzcan cambios sustanciales en la relación laboral o de empleo. No obstante, el empleador o la administración podrá exigir nuevamente el certificado, en el caso de tener sospechas fundadas o que existan indicios racionales de que el trabajador en cuestión hubiera podido ser condenado en sentencia firme por algún delito de naturaleza sexual con posterioridad a la presentación inicial del certificado.

En el conjunto nacional, 45.155 personas tienen prohibido trabajar con niños. Sobre ellos pesa una sentencia firme por un delito de índole sexual y, por tanto, figuran en el registro de delincuentes sexuales. Del total de condenados, 42.581 son adultos y el resto, 2.574, adolescentes.

Entre el 1 de marzo del 2016 y el 31 de agosto pasado se han expedido más de 5,1 millones de certificados en todo el país y de ellos, 1.400 fueron solicitados por personas que figuraban en el RCDS lo que implicó que no lograron el permiso para trabajar con menores. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor número de personas en este registro, aunque también son las regiones de España con mayor número de habitantes.

Los docentes no son los únicos que deben solicitar el certificado. Además del personal de los centros educativos públicos y concertados, también están obligados a pedirlo y presentarlo las escuelas infantiles, las de idiomas, los conservatorios, los centros deportivos y los monitores de tiempo libre. Es decir, todo el personal que ingrese de nuevo en el ámbito educativo, deportivo o de ocio ya sea de forma temporal o con un contrato indefinido. No están obligados a presentar el certificado aquellas personas que por su profesión tengan contacto con el público en general, no sólo con menores.

Sin embargo, no podrán ejercer aquellos que estén condenados, con sentencia firme, por agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, además de la trata de seres humanos.

La mancha en el expediente no dura para siempre. En el caso de los delitos leves se cancela a los seis meses sin que la persona delinca y para penas inferiores a doce meses se exigen dos años. En los delitos calificados de poco graves, aquellos con penas inferiores a tres años, los antecedentes se cancelan a los tres años; mientras que los delitos con condena superior o igual a tres años se cancelan a los cinco años. Si el delito es grave, la persona dejará de estar en el registro a los diez años y en el supuesto de que los delitos sexuales hayan sido cometidos contra menores, los antecedentes se cancelan a los 30 años.