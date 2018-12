«Usted vendió a su país», reprocha el juez al exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, a su salida del tribunal en Washington. :: afp Michael Flynn, que duró 24 días en la Casa Blanca, conocerá en marzo la sentencia por declararse culpable de mentir al FBI sobre sus contactos rusos M. GALLEGO Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:20

nueva york. «Ánimo, sé fuerte», escribió Mariano Rajoy a Luis Bárcenas en un mensaje de texto privado cuando estalló el 'caso Gürtel'. «¡Suerte hoy en los juzgados!», deseó ayer Donald Trump por Twitter a su exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn.

La comparación demuestra cómo han cambiado los estándares desde 2013 hasta hoy, con un presidente de EE UU que expresa con descaro su interés en evadir la justicia y presiona públicamente a los testigos. Flynn, un general con 33 años de servicio que incluyeron Irak y Afganistán, se ha declarado culpable de mentir al FBI sobre los contactos que tuvo con Rusia en los dos meses transcurridos entre la elección de Trump y su investidura. Todavía no tenía ningún cargo de gobierno, por lo que minar la eficacia de las sanciones que impuso Obama a Rusia podría ser considerado «traición», opinó ayer el juez Emmet Sullivan, decidido a no ocultar «el asco que me da», dijo en la sala.

Se daba un caso insólito. El fiscal quería compensar a Flynn por haber colaborado con la investigación, por lo que en al menos 15 ocasiones le defendió ante un juez tan indignado que amenazó al procesado con la cárcel, pena que el acusador público intentaba evitarle. Flynn ocultó que actuaba como lobista del Gobierno turco durante los apenas 24 días que trabajó en la Casa Blanca, algo que «mina todo lo que representa esta bandera», le espetó el magistrado desde el estrado. «¡Usted vendió a su país!».

Con acuerdo entre las partes, la vista para emitir sentencia debía haber sido un procedimiento breve y rutinario, pero el juez afroamericano nombrado por Bill Clinton mantuvo el debate durante horas y acabó dándoles una pausa para que se pensaran bien si de verdad querían que emitiese sentencia, porque «no puedo asegurarles que si procedo hoy (por ayer) no vaya a recibir una condena de cárcel», advirtió.

Esperar al fiscal Mueller

Tras esa amenaza, Flynn y sus abogados decidieron que era mejor esperar a que el fiscal especial Robert Mueller acabe con su investigación y, al menos, se le pase el cabreo al juez. Su decisión queda pospuesta para marzo, cuando previsiblemente ya se conocerá el informe final de Mueller. Según el juez, si para entonces se demuestra que la colaboración de Flynn ha sido tan valiosa como este sostiene, mostrará benevolencia.

Ni el mismo Trump sabe lo que le ha contado su ex asesor de Seguridad Nacional al fiscal especial que le sigue la pista en las 19 entrevistas mantenidas. Los documentos oficiales que se han hecho públicos están tan censurados que es difícil ver en ellos nada de valor, aparte de la admisión de haber mentido al FBI por la que se condena a Flynn. Mueller quiere que su colaboración «temprana y puntual» anime a otros testigos.