La victoria en las elecciones regionales impulsa a Salvini de cara a las europeas El viceprimer ministro y titular de Interior italiano, Matteo Salvini, da un discurso durante un evento de la Liga, el domingo 24, en Treviso. / Efe El fuerte ascenso de la Liga propicia el éxito en Basilicata del centro derecha, que encadena ya siete triunfos territoriales en el último año mientras se descalabra el Movimiento 5 Estrellas DARÍO MENOR Corresponsal en Roma (Italia) Lunes, 25 marzo 2019, 21:29

Matteo Salvini tiene el viento de cara para arrasar en las elecciones europeas del próximo mes de mayo. El líder de la Liga y viceprimer ministro italiano festejó un nuevo éxito en las urnas con los comicios regionales celebrados el pasado domingo en Basilicata (sur), en los que salió vencedor el candidato de la coalición de centro derecha, Vito Bardi, un exgeneral de la Guardia de Finanzas con cuatro licenciaturas universitarias a sus espaldas. Bardi se vio impulsado por los buenos resultados de la Liga, que obtuvo el 19,15% de los votos, mientras que Forza Italia, la marca electoral de Silvio Berlusconi, quedó en un discreto 9,14%. Otros aliados permitieron que Bardi llegara hasta el 42,2 %. Con este nuevo éxito, el centro derecha encadena siete victorias en comicios regionales en el último año: Molise, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, Abruzzo, Cerdeña y ahora Basilicata, donde la izquierda llevaba gobernando desde hace casi un cuarto de siglo.

En todos estos triunfos ha sido protagonista la Liga, que aspira a confirmar en las elecciones europeas los buenos resultados de las regionales y que vaticinan las encuestas a nivel nacional. Ese escenario podría tener una incidencia directa en la coalición de Gobierno que forma con el Movimiento 5 Estrellas (M5E). Basilicata ha sido la última cita con las urnas que se celebra en Italia antes de las europeas de mayo y confirma la tendencia creciente de la Liga a costa del M5E. En esta región sureña la formación 'anticasta' fue la lista más votada con el 20,32 % de las papeletas, pero sufrió un fuerte retroceso respecto a las legislativas de marzo del año pasado, cuando logró el 44,3% de los sufragios.

«En un año triplicamos los votos. ¡Victoria también en Basilicata! 7-0 a la izquierda», escribió Salvini en las redes sociales adelantando cuál es su próximo objetivo: «Ahora cambiamos Europa». La formación xenófoba espera convertirse en el partido más votado en los comicios de mayo para imponer su agenda euroescéptica en la próxima legislatura en la Eurocámara. La perspectiva de poner fin al actual pacto de Gobierno con el M5E también está sobre la mesa según los politólogos, aunque ayer Salvini intentó tranquilizar a su aliado. «Si algún analista piensa que tengo interés en hacer caer el Ejecutivo le digo que no. Mi horizonte dura cuatro años y tres meses. No hay lisonjas que me hagan cambiar de opinión», comentó. Respondía así al presidente del Parlamento Europeo y vicepresidente de Forza Italia, Antonio Tajani, quien aseguró que «está llegando a su fin» el pacto de Gobierno entre M5S y la Liga. «El voto en Basilicata confirma que los italianos quieren un Gobierno de centro derecha», escribió en las redes sociales.

En el Partido Democrático, principal fuerza del centro izquierda, las elecciones en Basilicata dejaron un sabor agridulce. Suponen su salida del poder en esta región pero marcan un crecimiento de votos respecto a las legislativas del año pasado: 33,11% de los sufragios el domingo frente al 19,6% de 2018.