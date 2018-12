Jeremy Corbyn presiona al Gobierno británico sobre el acuerdo del 'brexit' Jeremy Corbyn. / Reuters El líder laborista exige que el Parlamento vuelva de sus vacaciones y vote el acuerdo de salida de la UE, ante el despreciodel Gobierno de May LOURDES GÓMEZ Londres (Reino Unido) Viernes, 28 diciembre 2018, 21:58

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, ha emplazado a la primera ministra, Theresa May, a interrumpir las vacaciones parlamentarias y someter el acuerdo de la Retirada de la Unión Europea al voto de los diputados el 2 de enero. Esa misma jornada, la jefa del Gobierno conservador ha convocado una reunión especial de su Gabinete, en la que se abordará el programa para mitigar los efectos de un 'brexit' desordenado y otras medidas en prevención de nuevas fisuras en el equipo ministerial.

El Parlamento de Westminster suspendió las sesiones el 20 de diciembre y la actividad no se reanudará en ambas Cámaras hasta el próximo día 7. Hay precedentes del retorno de los Comunes fuera del calendario oficial -la última convocatoria extraordinaria tuvo lugar en reacción al asesinato de la diputada Joe Cox, en junio de 2016- pero Downing Street desestimó ayer la «absurda demanda» del líder de la oposición, que insta a May a facilitar la votación «lo antes posible».

«Sospecho que es una maniobra completamente cínica para agotar el tiempo disponible y ofrecer a los diputados como elección la espada o la pared», protestó Corbyn en una entrevista con el grupo mediático The Independent. En la cuenta atrás hasta la fecha oficial del divorcio con la Unión Europea (UE), el 29 de marzo de 2019, queda pendiente la decisión de los Comunes al acuerdo aprobado por el Consejo Europeo y la tramitación del paquete legislativo pertinente a la aplicación real de los términos del divorcio.

La primera ministra ha descartado solicitar una extensión del artículo 50 sobre la salida de la UE, que requiere el consenso del grupo de los Veintisiete. Mantiene también un muro de rechazo contra el 'voto popular' sobre el 'brexit' que demanda el sector europeísta y apoya una creciente mayoría de electores. Incluso un par de ministros respaldan ahora esta opción de un segundo referéndum como alternativa ante el bloqueo de los Comunes. Pero, según teme el líder de la oposición, el Gobierno planteará el futuro en términos duales: la salida ordenada de May o la responsabilidad de un divorcio disputado.

May canceló en diciembre la «votación significativa» del acuerdo del 'brexit, que había garantizado a los diputados. La promesa sigue en pie y la decisión se tomará la «semana del 14 de enero», según la última previsión gubernamental. Corbyn no ha descartado lanzar una moción de censura contra el Ejecutivo si los Comunes tumban el pacto con la UE. «Hemos dejado claro que es una cuestión de cuándo, no de si, presentamos un voto de no confianza en el Gobierno», aseguró este viernes.